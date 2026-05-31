Moto3, Brian Uriarte fa il colpaccio al Mugello da rookie! Italiani fuori dalla top10

Brian Uriarte fa saltare il banco al Mugello e si impone nel Gran Premio d’Italia 2026, settimo round stagionale del Mondiale Moto3. Si tratta della prima vittoria in carriera nel Motomondiale per il rookie spagnolo, che in passato aveva già dimostrato a sprazzi il suo talento non riuscendo però mai a salire sul podio fino al sensazionale exploit odierno sul meraviglioso circuito toscano.

Il 17enne nativo di Santander ha fatto la differenza nell’ultimo giro, costruendo un piccolo gap sul gruppone in vista della volata finale e riuscendo a conservare la leadership fino al traguardo con quattro decimi di margine. Il team Red Bull KTM Ajo festeggia una fantastica doppietta anche grazie al secondo posto di Alvaro Carpe, mentre il podio è stato completato in terza piazza dal debuttante malese Hakim Danish (che riporta il suo Paese nella top3 in una gara del Motomondiale dopo dieci anni) sulla KTM del team MT Helmets MSI.

Corsa difficile purtroppo per i piloti italiani, che hanno fatto fatica a risalire il gruppo di testa non entrando mai realmente nella lotta per le posizioni di vertice. Matteo Bertelle si è dovuto accontentare del 12° posto, mentre il padrone di casa Guido Pini ha chiuso 15° anche a causa di una breve escursione sulla ghiaia nel corso della tornata finale. Solo 12° il leader del Mondiale e dominatore della categoria Maximo Quiles, che ha pagato a caro prezzo un highside al termine del penultimo giro.

Con questo risultato, Quiles resta saldamente al comando della classifica generale con un vantaggio di 52 punti su Carpe, 56 su Fernandez, 78 su Uriarte, 79 su Pratama, 84 su Morelli, 89 su Perrone, 93 su Almansa, 98 su Pini e Muñoz.

CLASSIFICA GP ITALIA MOTO3 2026

1. Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) 33:07.801

2. Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) +0.418

3. Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets – MSI) +0.456

4. Adrian Fernandez (Leopard Racing) +0.482

5. Joel Esteban (LEVEL UP – MTA) +0.842

6. Eddie O’Shea (GRYD – MLav Racing) +0.970

7. David Muñoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) +1.069

8. Veda Pratama (Honda Team Asia) +1.081

9. Joel Kelso (GRYD – MLav Racing) +1.085

10. Jesus Rios (Rivacold Snipers Team) +1.091

11. Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team) +1.202

12. Matteo Bertelle (LEVEL UP – MTA) +1.285

13. Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team) +1.351

14. Scott Ogden (CIP Green Power) +1.569

15. Guido Pini (Leopard Racing) +2.330

16. Ryusei Yamanaka (AEON Credit – MT Helmets – MSI) +5.565

17. Adrian Cruces (CIP Green Power) +5.596

18. Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) +5.636

19. Cormac Buchanan (CODE Motorsports) +5.740

20. Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team) +5.904

21. Ruche Moodley (CODE Motorsports) +9.679

22. Zen Mitani (Honda Team Asia) +26.357

23. Leo Rammerstorfer (SIC58 Squadra Corse) +26.435

NC. Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3)

NC. Casey O’Gorman (SIC58 Squadra Corse)