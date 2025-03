Marc Marquez soddisfatto: “Mi sento bene con la moto, sarà importante partire bene”

Marc Marquez ha centrato la sua prima pole-position da pilota ufficiale Ducati. Lo spagnolo ha confermato i pronostici della vigilia ed è stato il migliore del time-attack nel primo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Buriram, in Thailandia, l’asso nativo di Cervera ha fermato i cronometri sul tempo di 1:28.782 a precedere il fratello Alex (Ducati Gresini) di 0.146 e il compagno di squadra, Francesco Bagnaia, di 0.173.

“Mi sento bene con la moto e mi trovo bene con la squadra, avendo l’opportunità di scegliere cosa sia meglio per me“, le prime parole di Marc ai microfoni di Sky Sport. “Sono contento di questa pole-position, ma ora concentrazione massima per la Sprint Race e la gara di domani. Mi fa piacere condividere la prima fila con mio fratello e il mio compagno di squadra“, ha aggiunto il campione iberico.

Proiettandosi alla Sprint Race (in programma alle 09.00 italiane di ogg) e al GP, Marquez ha aggiunto: “La condotta di gara dipenderà dal feeling che ci sarà con le gomme, viste le temperature alte. Importante sarà partire bene. Io e Pecco, che siamo in prima e terza posizione, probabilmente avremo la nostra piazzola un po’ sporca, mentre Alex avrà un piccolo vantaggio perché in quel punto della pista c’è più grip. Vedremo, anche la gara Sprint di oggi sarà molto dura perché 13 giri sono lunghi“, ha concluso Marc.

Si prevede senza dubbio una Sprint Race interessante ed è verosimile pensare che, se il “93” dovesse prendere subito la vetta, cercherà di imporre il proprio ritmo e sarà complicato per tutto stargli dietro. Per Bagnaia, in questo senso, bisognerà in qualche modo mettersi davanti e scompaginare le carte.