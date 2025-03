MotoGP, Alex Marquez: “Ottimo secondo tempo, nella Sprint Race obiettivo podio”

Alex Marquez ha centrato la seconda posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Buriram si è scritta la storia. Marc Marquez ha svettato davanti ad Alex. Era dal lontano 1977 che due fratelli non condividevano la prima fila.

La pole position, come detto, è di Marc Marquez con il tempo di 1:28.782 e 146 millesimi di vantaggio proprio su Alex quindi 173 su Francesco Bagnaia che completa la prima fila. Quarto un redivivo Jack Miller a 308, quinto Ai Ogura a 352, mentre è sesto Franco Morbidelli a 389. Settima posizione per Pedro Acosta a 538 millesimi, ottava per Raul Fernandez a 585 millesimi, nona per Marco Bezzecchi a 599 quindi Fabio Quartararo completa la top10 a 607.

Al termine della Q2 il pilota del team Ducati Gresini ha analizzato quanto accaduto in pista nel corso delle interviste di rito: “Sono molto contento di questo secondo tempo ma non ho ancora fatto niente. Penso che la Sprint Race (ore 09.00 italiane ndr) di oggi sarà indicativa per la gara di domani. Saranno fondamentali la partenza ed il primo giro. Anzi, credo che varranno almeno il 50-60% dell’intera corsa. Com’è ben noto, poi, quando si insegue qualcuno la gomma anteriore si scalda tantissimo e si fa molta fatica”.

Lo spagnolo prosegue nel suo racconto e torna di nuovo sulla gara odierna: “Confido di disputare una Sprint Race solida. So bene che Marc e Bagnaia hanno a disposizione un passo migliore per cui proverò a fare il massimo. Dovrò stare attento a chi è dietro di noi. Da Pedro Acosta a Marco Bezzecchi, passando per Franco Morbidelli”.