Max Verstappen: “Al momento McLaren è l’unica favorita per il titolo. Dobbiamo lavorare”

Max Verstappen si prepara ad affrontare la sfida più impegnativa da quando si è laureato per la prima volta in carriera Campione del Mondo di Formula Uno, presentandosi al via della stagione 2025 con il sogno di conquistare il quinto titolo iridato consecutivo pur essendo consapevole di non avere a disposizione la miglior macchina della griglia.

I test ufficiali di Sakhir hanno ribadito infatti la superiorità tecnica della McLaren, già in trionfo nel Mondiale costruttori 2024 e favorita d’obbligo in vista del prossimo campionato. “Al momento c’è una sola scuderia in corsa per il titolo, e quella squadra è arancione. Naturalmente è un colore molto bello, ma abbiamo ancora del lavoro da fare. Credo che anche le altre squadre vogliano migliorare, quindi al momento c’è una sola scuderia chiaramente in testa“, dichiara l’olandese della Red Bull durante un evento speciale di Viaplay.

“C’è da lavorare. Se si guardano i tempi sul giro, credo che la McLaren sia la favorita. Per quanto ci riguarda, non tutto è andato per il verso giusto, ma d’altra parte abbiamo alcune idee su come migliorarci. Ho anche trascorso molto tempo al simulatore, per esempio proprio ieri con la squadra. Non è mai abbastanza, naturalmente. Credo che noi stessi ci aspettassimo un po’ di più in Bahrain, anche se dopo i test si ha più tempo per analizzare i dati. Poi, naturalmente, si arriva a certe conclusioni“, prosegue Verstappen (fonte: Motorsport.com).

Sui margini di miglioramento della RB21 verso la gara d’esordio in Australia: “Penso che a Melbourne la macchina possa essere meglio ottimizzata rispetto al Bahrain, ma come ho detto, credo che ci siano ancora alcune cose da migliorare. Non credo che potremo competere per la vittoria già a Melbourne, ma spero che riusciremo a fare dei miglioramenti nel giro di poche gare“.