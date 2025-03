F1, la Ferrari scalda la bolgia di Milano: Leclerc e Hamilton guidano in centro. “Speriamo di suonarle a tutti”

La Ferrari ha regalato un coinvolgente show nel centro di Milano: in un circuito allestito tra Piazzale Cadorna e Piazza Castello, Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno sfrecciato a bordo della vettura del 2021. Si è trattato di un vero e proprio evento organizzato dalla Scuderia di Maranello per avvicinarsi al pubblico in vista dell’inizio del Mondiale F1, previsto con il GP d’Australia nel weekend del 14-16 marzo.

I due alfieri del Cavallino Rampante hanno regalato anche dei donut, applauditi dal pubblico che ha gremito le strade nel cuore del capoluogo lombardo. Dopo aver guidato sull’asfalto, i due piloti si sono seduti sulla SF-90 in versione spider. A seguire le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky, con cui si sono congedati dal pubblico proiettandosi verso l’avventura di Melbourne.

Il team principal Frederic Vasseur: “È qualcosa di magico, è la prima volta che faccio qualcosa di questo tipo. Avere due talenti così? La prestazione del team deriva da molte cose ma ovviamente i piloti sono fondamentali. Si crea uno spirito di emulazione positiva con due come loro. Saper gestire la pressione fa parte del dna del nostro sport, c’è un’atmosfera molto positiva nel team. Il fattore chiave? Fare più punti del secondo… Scherzi a parte, abbiamo fatto un buon lavoro l’anno scorso, non ottimo perché siamo arrivati secondi. Dobbiamo avere più costanza, sappiamo che a inizio stagione ci saranno alti e bassi, dovremo saper gestire bene i momenti difficili. Sarà una sfida, ogni ultimo anno con le vecchie regole è complicato, è bello che ci siano tanti team in corsa per la vittoria, anche se preferirei ci fossimo solo noi… Grazie ai tifosi per essere qui, per il vostro supporto e la vostra energia“.

Grande emozione anche per Charles Leclerc: “Grazie, che emozione. Inizio il mio settimo anno in rosso ma è sempre come la prima volte. È speciale, siete i migliori e sono certo che è speciale anche per Lewis. Ho sempre avuto una connessione speciale con l’Italia, crescendo sono sempre stato tifoso della Ferrari e ho sempre sognato di essere qui. E questo è il mio sogno e spero di far tornare la Ferrari campione del mondo. Speriamo di suonarle a tutti… ma sarà difficile. Ci sentiamo pronti, vedremo in Australia dove saremo rispetto agli altri. La mia passione in comune per la musica con Hamilton? Ne abbiamo parlato, ma pensiamo a vincere il Mondiale e poi magari vediamo di fare qualcosa assieme“.

Lewis Hamilton sta muovendo i suoi primi passi in rosso: “Ciao a tutti, ciao Milano. Sono felice di essere qui, è un vero onore. Il primo evento esibizione in una città come questa, con Ferrari e con Charles e spero di fare un buon lavoro quest’anno. Lottiamo per questo e pensiamo di poter lottare per il campionato. E con voi è possibile. È incredibile essere qui con voi. Per tanti anni ho sentito l’inno italiano quando Schumacher vinceva, ma non conosco le parole, dovrò vincere per impararlo. Non ho rituali pre gara, da giovane avevo dei box per gara ma col tempo si sono raggrinziti lavandoli e un portafortuna che ho perso… È piuttosto una cosa che si ha nella testa… Ascolto musica, ma magari quest’anno giocheremo a calcio con Charles“.