F1, Lewis Hamilton: “Nessun pilota a 40 anni è come me. Sono concentrato solo sulla vittoria”

Il sacro fuoco è ancora acceso. Lewis Hamilton si appresta a vivere una nuova avventura nel Mondiale 2025 di F1. A 40 anni il sette-volte iridato sarà al volante della Ferrari, andando a comporre un sodalizio che pareva impossibile. Poco tempo per adattarsi a un contesto così differente rispetto alla Mercedes, ma Lewis ha sicuramente motivazioni per andar forte in pista.

Il britannico ha voluto fin da subito comprendere certe dinamiche interne nella scuderia di Maranello e ha vissuto i test in Bahrain con lo spirito della scoperta e non della noia, come talvolta gli era capitato in passato. In altre parole, gli stimoli sono molti. Sensazioni che si percepiscono nell’intervista concessa al Time, in cui l’asso nativo di Stevenage è andato un po’ a ruota libera.

“Non potete paragonarmi a nessun altro pilota quarantenne nella storia della F1. Sono diverso da tutti gli altri. Sono affamato, motivato, non ho moglie né figli. Sono concentrato su una cosa sola: vincere. È la mia priorità. Sono il primo e unico pilota di colore in F1. Ho attraversato tante difficoltà e seguito un percorso unico nel suo genere“, le parole di Hamilton.

“So perfettamente dove si trova la Stella Polare. Conosco la direzione in cui devo andare. So come arrivarci. È lontana, e servirà un grande sforzo, ma so di avere tutti gli ingredienti, tutte le persone e un team fantastico attorno a me. Il ritiro? Non è nei miei pensieri. Potrei continuare a correre fino a 50 anni. Chi lo sa?“, ha concluso Lewis. Ne sapremo di più già dal fine-settimana del 14-16 marzo quando il Mondiale inizierà a Melbourne (Australia).