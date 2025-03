F1, la griglia di partenza del Mondiale 2025 dopo i Test di Sakhir: McLaren davanti, incognita Ferrari

Le tre giornate di test collettivi ufficiali sono andate in archivio a Sakhir con alcune indicazioni interessanti ma poche certezze in vista del Gran Premio d’Australia che aprirà tra due settimane (14-16 marzo) il Mondiale di Formula Uno 2025. Le condizioni meteo purtroppo non sono state lineari tra mercoledì e venerdì, infatti c’è stata addirittura un po’ di pioggia e soprattutto il forte vento a rendere più complicato il lavoro di team e piloti.

Chi esce dalle 24 ore di collaudi in Bahrain con maggiori certezze è sicuramente la McLaren, campione del mondo in carica tra i costruttori ed in pole position per provare a fare la differenza già a Melbourne. La MCL39 ha destato un’ottima impressione a Sakhir, con Lando Norris che si è reso protagonista giovedì pomeriggio di una simulazione di gara devastante a confronto con quelle dei competitor.

Alle spalle del team di Woking, nella griglia di partenza virtuale del campionato dopo i test, troviamo appaiate Ferrari e Mercedes. La Scuderia di Maranello ha avuto qualche problema di bilanciamento soprattutto negli ultimi due giorni, ma la SF-25 ha mostrato a sprazzi un potenziale davvero notevole che potrebbe venire fuori magari non subito ma dopo alcune gare.

Questa monoposto presenta infatti tante novità rispetto alla SF-24, quindi i margini di crescita nel corso della stagione dovrebbero essere superiori nei confronti degli altri top team. Per quanto visto in Bahrain è difficile capire chi possa essere avanti tra la Rossa e le Frecce d’Argento (competitive soprattutto sul giro secco e abbastanza costanti nei long-run), mentre Red Bull sembra in difficoltà e si affiderà al talento di Max Verstappen per provare a metterci una pezza. Grande equilibrio infine sulla carta nel midfield per essere la quinta forza in campo, con Williams che ha svolto una pre-season positiva e potrebbe diventare la rivelazione della stagione.