Kimi Antonelli pronto al debutto in F1: “C’è una cosa che proprio non devo fare…”

Mancano ormai meno di due settimane al debutto ufficiale in Formula Uno di Kimi Antonelli, che sarà inevitabilmente uno degli osservati speciali a Melbourne in occasione del weekend del Gran Premio d’Australia 2025. Il giovane pilota italiano della Mercedes comincerà la sua stagione da rookie a soli 18 anni, dopo aver svolto comunque negli ultimi 10-11 mesi un’intensa preparazione tra prove libere, simulatore e test.

“Non mi sento il sostituto di Lewis Hamilton. Mi sento solo un pilota della Mercedes. Ma è una grande opportunità. Sono davvero grato per la fiducia e l’opportunità che mi hanno dato. Ma allo stesso tempo è anche una grande responsabilità, perché corro per Mercedes, un top team, e quindi anche loro hanno delle aspettative, ovviamente. Cercherò solo di trarre il meglio da questa situazione“, ha dichiarato il bolognese classe 2006 alla BBC.

Kimi, subito competitivo nei test pre-stagionali di Sakhir, è consapevole di avere a disposizione una grande chance ma non ha fretta in vista del round australiano: “Voglio solo iniziare con un bel ritmo, costruire da lì ed essere costante. Ciò che proprio non voglio fare è commettere un grosso errore. Perché quando accade ciò, fai qualche passo indietro e poi per recuperare ci vuole un po’ di tempo“.

Il percorso di Antonelli verso la F1 non è stato graduale, ma le ottime prestazioni tra Formula 4 e Formula Regional hanno convinto Toto Wolff e Mercedes ad accelerare i tempi anche per via dell’improvviso addio di Hamilton: “Se penso che tre anni e mezzo fa ero ancora nei kart, non avrei mai immaginato di arrivarci così in fretta, ma sono super felice perché è un sogno che si avvera“.