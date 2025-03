Svolta Bagnaia: potrebbe cambiare moto per tornare a competere con Marquez

C’è bisogno di un cambio di passo. Francesco Bagnaia è in difficoltà e il secondo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP ha confermato quanto si era già notato in Thailandia. Pecco fatica a sfruttare al 100% la sua moto e, contrariamente a Marc Marquez, non è stato in grado di massimizzare il proprio potenziale neanche in Argentina. Al cospetto di un Marquez veloce maturo (a punteggio pieno dopo due round, con 74 punti), Bagnaia si trova nella scomoda situazione di dover recuperare rispetto a chi è arrivato quest’anno nel Team Ducati Factory, finendo alle spalle anche di piloti con moto clienti come Alex Marquez e Franco Morbidelli.

Il centauro nostrano, allo stato attuale delle cose, ha un ritardo di 31 lunghezze dal leader della classifica mondiale e, con questo trend, rischia fortemente di non poter lottare per l’iride col suo team-mate. Ne ha parlato ai microfoni dei media e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport di stamane, ci potrebbe essere una soluzione.

“Nel week end abbiamo fatto uno step, ma continua a mancarmi qualcosa soprattutto nel controllo della gomma posteriore. Strano, visto che la moto è simile a quella dell’anno scorso: forse dal prossimo GP tornerò a quella, perché ora il mio feeling è molto strano e dobbiamo lavorare per ritrovarlo“, le sue parole.

Dunque, un possibile ritorno al passato? Non è un mistero che la GP24 sia decisamente competitiva, se si considerano ai grandi risultati del minore dei fratelli Marquez, sempre in piazza d’onore in queste prime uscite e ieri in lotta quasi fino al termine per il successo con Marc. Da questo punto di vista, la squadra di Borgo Panigale lavorerà in supporto di Pecco per consentirgli di ritrovare la retta via.

“Stiamo pensando a come riportare Pecco nelle posizioni che gli competono e a lottare per la vittoria: sta a noi aiutarlo, non ha il feeling della stagione scorsa, gli manca qualcosa all’anteriore, non riesce a spingere e a entrare forte in curva. La moto è simile all’anno scorso, ma non è la stessa e qualcosa ci sfugge. Pecco necessita di un aiuto tecnico, non psicologico: lui è convinto delle sue capacità e noi siamo tranquilli“, ha dichiarato il Team Principal, Davide Tardozzi.