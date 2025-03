MotoGP, i promossi e bocciati del GP d’Argentina 2025: i fratelli Marquez volano, bentornato Morbidelli, Pecco dove sei?

I PROMOSSI

MARC MARQUEZ (Ducati Factory): inizio di stagione straordinario per il Cabroncito. Due gare. Due pole position. Due vittorie nella Sprint Race. Due vittorie nella gara lunga. Lo spagnolo è letteralmente on fire e sembra inarrestabile. Vince senza nemmeno dare la sensazione di spingere al massimo. Se continua così…

ALEX MARQUEZ (Ducati Gresini): come a Buriram è l’unico che insidia il fratello. Anzi, per diversi giri, proprio come in Thailandia, comanda la gara. Ma, quando si arriva al momento clou, nulla può nei confronti di Marc. Ad ogni modo il portacolori del team Gresini prosegue nel suo ottimo inizio di campionato. Prima o poi la vittoria arriverà…

FRANCO MORBIDELLI (Ducati Pertamina VR46): bentornato Franky! Dopo tempo immemore (oltre 1.400 giorni) torna sul podio e, come si è visto in Argentina, lo fa davvero con merito. Chiude a 4.6 dalla vittoria, confermando di essere davvero a suo agio con la sua Ducati.

I BOCCIATI

FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory): umore davvero sotto i tacchi per “Pecco”. Dopo il terzo posto nella Sprint Race, ieri nella gara domenicale non va oltre una quarta posizione che conferma tutte le sue difficoltà di questo momento. Il feeling con la moto per il momento latita e un vicino di box cosi scomodo non aiuta di sicuro.

MARCO BEZZECCHI (Aprilia): la sua gara domenica dura poche decine di metri. Sbaglia completamente la frenata in curva 1 e tampona Fabio Quartararo finendo al tappeto malamente. Erroraccio.