MotoGP, cambia l’ordine d’arrivo del GP d’Argentina. Un pilota squalificato

Poche ore dopo lo sventolamento della bandiera a scacchi, cambia l’ordine d’arrivo del Gran Premio d’Argentina 2025, valevole come secondo round stagionale del Mondiale MotoGP. Ai Ogura, giunto ottavo al traguardo con l’Aprilia di Trackhouse Racing, è stato infatti squalificato per aver utilizzato un software della centralina non omologato.

Un peccato per la casa di Noale ed in particolare per il rookie giapponese, una delle grandi rivelazioni di questo avvio di stagione dopo la clamorosa doppia top5 (4° nella Sprint, 5° in gara) al debutto in Thailandia. Il primo a beneficiare di questa notizia è Pedro Acosta, che sale proprio in ottava piazza al posto di Ogura con la KTM ufficiale davanti alle Honda di Joan Mir e Luca Marini.

⚠️ @AiOgura79 crossed the line in P8 and was then disqualified from the Grand Prix for using a version of software not homologated by the Championship#ArgentinaGP pic.twitter.com/P7UUlHf7vQ — MotoGP™ (@MotoGP) March 16, 2025

Restano invariate invece le prime sette posizioni, con il pokerissimo Ducati a precedere la Honda LCR di Johann Zarco e la KTM di Brad Binder. La vittoria è andata a Marc Marquez, che ha regolato come a Buriram il fratello Alex, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato da Franco Morbidelli. Quarto un opaco Francesco Bagnaia, quinto in rimonta Fabio Di Giannantonio.

CLASSIFICA GP ARGENTINA 2025 MOTOGP

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’11.100 175.0

2 20 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’12.462 174.9 1.362

3 16 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’15.795 174.7 4.695

4 13 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’16.636 174.6 5.536

5 11 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’18.238 174.5 7.138

6 10 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 41’18.587 174.5 7.487

7 9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’25.394 174.0 14.294

8 8 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’26.746 173.9 15.646

9 7 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 41’26.887 173.9 15.787

10 6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 41’27.125 173.9 16.025

11 5 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’32.763 173.5 21.663

12 4 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’33.419 173.4 22.319

13 3 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 41’34.586 173.3 23.486

14 2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’36.248 173.2 25.148

15 1 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’38.014 173.1 26.914

16 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’38.761 173.1 27.661

17 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’51.279 172.2 40.179

18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 41’52.793 172.1 41.693

Non ha terminato il primo giro

72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA

Squalificato

79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA