Lorenzo Simonelli torna in gara e si prende la semifinale agli Europei Indoor

Lorenzo Simonelli ha fatto il proprio debutto stagionale, cimentandosi nelle batterie dei 60 ostacoli agli Europei Indoor di atletica, incominciati oggi alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). Il Campione d’Europa dei 110 ostacoli ha dovuto fare i conti con un infortunio muscolare che gli ha impedito di gareggiare durante l’inverno e chiaramente non è ancora al livello dei giorni migliori, ma con grande caparbietà è riuscito a qualificarsi alle semifinali.

Il 22enne laziale, argento mondiale nella specialità, è ben uscito dai blocchi di partenza (0.129 il tempo di reazione) e nella prima parte di gara ha tenuto un ritmo discreto, poi ha abbattuto di forza l’ultima barriera e ha chiuso in quarta posizione con il tempo di 7.66, alle spalle del francese Wilhem Belocian (7.46), del belga Elie Bacari (7.51) e del polacco Kiljan Krzysztof (7.64). Il nostro portacolori ha passato il turno con il secondo crono di ripescaggio e domani sarà impegnato in semifinale (passavano i primi tre classificati di ogni batteria e i quattro tempi di ripescaggio), cercando di migliorarsi e magari battagliare per l’approdo all’atto conclusivo.

Nella quarta batteria il migliore è stato il polacco Jakub Szymanski (7.51) davanti allo spagnolo Asier Martinez (7.69) e al turco Mikdat Sevler (7.74), Nicolò Giacalone quarto con il personale di 7.75. Nella terza si è distinto il francese Just Kwaou-Mathey (7.47) davanti allo svizzero Jason Joseph (7.56) e all’olandese Job Geerds (7.60), mentre nella prima si è imposto lo spagnolo Enrique Llopis (7.53) davanti al francese Theo Pedre (7.68) e al tedesco Gregory Minoue (7.69), Hassane Fofana sesto in 7.80.

Lorenzo Simonelli ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sensazioni non ottime, era la prima gara dell’anno. Sono venuto qui per divertirmi, spero di divertirmi anche domani. A livello di condizione sto bene, devo prendere un po’ di dimestichezza, non faccio ostacoli da un bel po’. Ci credo perché sono fatto così e vedremo di migliorarci“.