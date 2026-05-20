LIVE Atletica, Meeting Savona 2026 in DIRETTA: grande attesa per il ritorno di Jacobs!

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Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’edizione 2026 meeting di Savona di atletica leggera. C’è un nome che più di tutti catalizza l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori nel grande pomeriggio di atletica in programma oggi a Savona: quello di Marcell Jacobs. Il campione olimpico dei 100 metri e della 4×100 torna infatti in gara al Meeting internazionale Città di Savona, appuntamento ormai diventato una classica della stagione all’aperto e capace, anno dopo anno, di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama internazionale.

La manifestazione ligure, inserita nel circuito World Athletics Continental Tour Bronze, celebra la sua quindicesima edizione e promette spettacolo fin dalle prime gare del pomeriggio. L’appuntamento è fissato al centro polisportivo Giulio Ottolia, con diretta integrale su RaiSport a partire dalle 15.45. Ancora una volta il cuore tecnico del meeting sarà rappresentato dalla velocità, disciplina che negli ultimi anni ha regalato a Savona prestazioni di altissimo livello e grandi protagonisti internazionali. Tutti gli occhi saranno inevitabilmente puntati su Jacobs, al debutto stagionale in una gara individuale particolarmente significativa dopo mesi di lavoro e preparazione. Per il fuoriclasse azzurro si tratta di un ritorno in un impianto che ormai considera quasi casa propria. Quella di oggi sarà infatti la settima partecipazione del campione olimpico alla manifestazione savonese, dove nel 2021 riuscì a correre in 9”95, tempo che rappresenta ancora il record del meeting. Un legame speciale tra Jacobs e Savona, nato ben prima dell’esplosione olimpica di Tokyo e consolidato negli anni.

La gara dei 100 metri maschili si annuncia di livello altissimo. Jacobs dovrà confrontarsi con avversari di grande spessore internazionale a partire dal colombiano Ronal Longa, protagonista proprio a Savona nella passata stagione con il record nazionale di 9”96, crono che lo ha portato a un solo centesimo dal primato europeo dell’azzurro. Attenzione anche ai britannici Eugene Amo-Dadzie, atleta capace di correre in 9”87, e Romell Glave, bronzo europeo a Roma 2024, oltre agli olandesi Taymir Burnet ed Elvis Afrifa, altro nome di riferimento del movimento veloce continentale. Se Jacobs rappresenta la grande attrazione maschile, al femminile l’attesa è tutta per Zaynab Dosso, ormai stabilmente tra le migliori velociste del panorama mondiale. La campionessa del mondo indoor dei 60 metri e primatista italiana con 11”01 torna a Savona per affrontare un cast di livello internazionale. In pista ci saranno infatti l’americana Maia McCoy, scesa fino a 10”96, la britannica Imani Lansiquot, argento olimpico con la 4×100 a Parigi 2024 e atleta da 10”99, oltre alla lussemburghese Patrizia Van der Weken, bronzo mondiale indoor nel 2025, e all’ungherese Boglarka Takacs.

Grande curiosità anche per il debutto tra le big della giovanissima Kelly Doualla, autentico fenomeno emergente della velocità italiana. La sprinter del Cus Pro Patria Milano, già primatista europea Under 18 con 11”21, continua il proprio percorso di crescita in vista degli Europei giovanili di Rieti e rappresenta uno dei volti nuovi più interessanti dell’atletica azzurra. Il meeting savonese offrirà però tanti altri motivi di interesse. Nei 110 ostacoli farà il proprio debutto stagionale Lorenzo Simonelli, campione europeo 2024 e primatista italiano con 13”05, chiamato subito a confrontarsi con avversari di qualità come lo spagnolo Asier Martinez.

Grande densità tecnica anche nei 100 ostacoli femminili, dove sarà presente praticamente il meglio del panorama italiano. Ai blocchi ci saranno la primatista italiana Giada Carmassi, Elena Carraro, la campionessa italiana indoor Elisa Di Lazzaro e la giovanissima Alessia Succo, talento classe 2008 che continua a bruciare tappe e recentemente ha portato il record italiano Under 20 a 13”14. Spazio anche ai concorsi e ai giri di pista. Nel getto del peso torna protagonista Leonardo Fabbri, leader europeo della specialità e uomo da oltre 22 metri, mentre nei 400 metri sarà interessante osservare lo stato di forma di Eloisa Coiro. Nel salto triplo femminile riflettori puntati sulla campionessa olimpica Thea LaFond, presenza di assoluto prestigio internazionale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’edizione 2026 meeting di Savona di atletica leggera. Le gare avranno inizio alle 15.55, noi ci collegheremo venti minuti prima per introdurre al meglio l’evento. Buon divertimento!