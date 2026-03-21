Atletica, Dosso e Battocletti paladine dorate: Italia padrona ai Mondiali Indoor! Ehammer da record, Duplantis rinuncia

Italia sugli scudi nella seconda giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica, in corso di svolgimento a Torun (Polonia): il Bel Paese ha conquistato due medaglie d’oro grazie a Nadia Battocletti (3000 metri) e Zaynab Dosso (60 metri), issandosi al comando del medagliere in attesa dell’ultima giornata, dove si caleranno altri assi importanti come Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Leonardo Fabbri e Federico Riva. Serata animata anche dal perentorio record del mondo siglato dallo svizzero Simon Ehammer nell’eptathlon, mentre nel salto con l’asta non si è materializzato il tanto atteso tentativo dello svedese Armand Duplantis, che si è accontentato di vincere il titolo e non ha poi provato ad attaccare il suo fresco primato di 6.31 metri.

RISULTATI MONDIALI INDOOR ATLETICA OGGI

60 METRI (FEMMINILE) – Zaynab Dosso ha trionfato con il tempo di 7.00, diventando la prima italiana a conquistare il titolo iridato in questa specialità e migliorando l’argento di dodici mesi fa. La velocista emiliana non ha avuto un tempo di reazione brillantissimo (0.169), ma poi si è scatenata in fase di accelerazione e sul lanciato ha contenuto il tentativo di rimonta delle rivali, fermandosi a un centesimo dal suo record nazionale e miglior prestazione mondiale stagionale. Alle sue spalle si sono piazzate la statunitense Jacious Sears (7.03) e Julien Alfred da Saint Lucia (7.03 per la Campionessa Olimpica dei 100 metri). Kelly Doualla eliminata in semifinale con il tempo di 7.37. Clicca qui per la cronaca della gara.

3000 METRI (FEMMINILE) – Nadia Battocletti ha messo subito la firma in occasione del primo grande evento indoor a cui ha preso parte nel corso della sua carriera: la fuoriclasse trentina non era la favorita numero uno della vigilia, ma in una gara estremamente tattica ha saputo emergere di forza e ha trionfato in maniera brillante con il tempo di 8:57.64. L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha saputo alzare il ritmo nelle due tornare conclusive e nell’ultimo giro ha accelerato in maniera brutale, soppiantando la statunitense Emily Mackay (8:58.12) e l’australiana Jessica Hull (8:58.18). Senza lepri e con tanta tattica, sono rimaste giù dal podio le favorite etiopi Aleshign Baweke (quarta in 9:00.26) e Freweyni Hailu (sesta in 9:02.41, condizionata da una caduta). Clicca qui per la cronaca della gara.

EPTATHLON (MASCHILE) – Lo svizzero Simon Ehammer ha firmato il nuovo record del mondo, trionfando con 6.670 punti e ritoccando di 25 punti quanto fatto dallo statunitense Ashton Eaton nell’ormai lontano 2012. L’elvetica è stato impeccabile nelle sette fatiche, soprattutto tra il suo lungo (8.15), i 60 metri (6.69), i 60 ostacoli (7.52) e il salto con l’asta (5.30). Alle sue spalle si sono piazzati gli statunitensi Heath Baldwin (6.337) e Kyle Garland (6.245). Clicca qui per la cronaca della gara.

SALTO CON L’ASTA (MASCHILE) – Tutti si aspettavano un attacco al record del mondo, invece Armand Duplantis si accontenta di vincere il quarto titolo iridato in sala e non prova a migliorare il 6.31 siglato un paio di settimane fa. Il fuoriclasse svedese si è imposto con la misura di 6.25 (record dei campionati), al termine di un bel duello con il greco Emanouil Karalis, che ha superato 6.05 e ha poi sbagliato di un soffio la prima prova a 6.20. Clicca qui per la cronaca della gara.

60 OSTACOLI (MASCHILE) – Il polacco Jakub Szymanski manda in estasi la Torun Arena, buttandosi sull’arrivo e trionfando con il tempo di 7.40. Il padrone di casa era indubbiamente tra i grandi favoriti della vigilia, ma lo statunitense Trey Cunningham aveva strabiliato nei turni preliminari e aveva lanciato una fortissima candidatura alla medaglia d’oro, salvo pagare l’emozione nell’atto conclusivo e chiudere in terza posizione con il tempo di 7.43, un centesimo peggio dello spagnolo Enrique Llopis (7.42, record nazionale). Lorenzo Simonelli migliora di un centesimo il crono della semifinale e chiude all’ottavo posto in 7.52, dopo l’argento del 2024 e la quarta piazza di dodici mesi fa. Clicca qui per la cronaca della gara.

SALTO TRIPLO (FEMMINILE) – La cubana Leyanis Perez ha vinto con la misura di 14.95 metri, eguagliando la miglior prestazione mondiale stagionale e battendo sua maestà Yulimar Rojas. La formidabile venezuelana è tornata in auge dopo un periodo complicato, ma non è al massimo del proprio potenziale e si è dovuta accontentare della medaglia d’argento (14.86) davanti alla senegalese Saly Sarr (14.70).

400 METRI (MASCHILE) – Il canadese Christopher Morales Williams ha messo il turbo nella seconda parte del giro conclusivo e sul rettilineo finale ha superato di forza lo statunitense Khaleb McRae, che aveva provato a forzare il ritmo al suono della campana. Dopo il quinto posto dello scorso anno a Nanchino, il 21enne ha piazzato la zampata con tanto di record dei campionati (44.76) davanti al primatista mondiale (45.03) e al trinidegno Jereem Richards (45.39).

400 METRI (FEMMINILE) – La ceca Lurdes Gloria Manuel prende le redini della gara nella seconda parte e non molla più il comando, tagliando il traguardo in 50.76 e facendo saltare il banco: il pronostico della vigilia era tutto per l’olandese Lieke Klaver, che si è invece dovuta accontentare del terzo posto (51.02) alle spalle anche della padrona di casa Natalia Bukowiecka (50.83, record nazionale).

3000 METRI (MASCHILE) – Il britannico Josh Kerr ha ruggito in chiusura di una gara molto tattica, facendo valere le sue doti di velocisti e conquistando il secondo titolo iridato in sala dopo quello del 2024 con il tempo di 7:35.56. L’argento olimpico dei 1500 metri ha avuto la meglio allo sprint nei confronti dello statunitense Cole Hocker (7:35.70) e del francese Yann Schrub (7:35.71).