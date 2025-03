Atletica, Lando primo nelle qualificazioni agli Europei Indoor! Sioli salta da grande, l’Italia dell’alto brilla

L’Italia del salto in alto brilla anche senza i suoi alfieri di riferimento, ovvero il capitano Gianmarco Tamberi (Campione del Mondo in carica e Campione Olimpico di Tokyo 2020) e Stefano Sottile (quarto ai Giochi di Parigi 2024). Il marchigiano ha da poco comunicato che continuerà l’attività agonistica e lo rivedremo in gara all’aperto, mentre il piemontese è ai box a causa di un fastidio alla schiena che lo ha attanagliato per tutto l’inverno ma che non gli ha impedito di firmare un bellissimo 2.31 in Germania (seconda prestazione mondiale stagionale).

Nelle qualificazioni degli Europei Indoor di atletica, incominciati oggi alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi), si sono meravigliosamente distinti Manuel Lando e Matteo Sioli, entrambi capaci di qualificarsi alla finale con un piglio rimarchevole. Il 24enne veneto, argento agli Europei Under 23 nel 2021 e sesto nell’ultima rassegna continentale assoluta, si è reso protagonista di un percorso netto fino a 2.23 e ha chiuso il turno eliminatorio in prima posizione, unico a non commettere errori.

Il 19enne lombardo, lo scorso anno argento ai Mondiali under 20 e capace di un superbo 2.28 poche settimane fa ad Ancona, ha commesso un passo falso a 2.18 (ha superato la misura al secondo affondo) e poi è stato impeccabile a 2.23. Splendido debutto con la Nazionale assoluta per questa eccellente promessa del salto in alto, che ha chiuso la qualificazione al secondo posto alla pari con l’ucraino Oleh Doroshchuk (detentore della miglior prestazione mondiale stagionale con 2.32).

Altri tre atleti hanno valicato 2.23: il ceco Jan Stefala alla seconda prova, il finlandese Daniel Kosonen e l’ucraino Dmytro Nikitin alla terza. Al turco Alperen Acet e al tedesco Tobias Potye basta il 2.18 superato alla prima prova per meritarsi gli ultimi due pass per l’atto conclusivo di sabato 8 marzo, dove gli azzurri potranno giocarsi delle carte importanti. Eugenio Meloni è il primo degli eliminati con 2.18 alla seconda seguito da tre errori a 2.23. Spiccano due eliminazioni di lusso: l’olandese Douwe Amels (vincitore due anni fa) e l’israeliano Jonathan Kapitolnik (2.31 in stagione).