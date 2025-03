Mattia Furlani prende le misure e va in finale agli Europei Indoor. Quattro rivali sopra gli 8 metri

Mattia Furlani si è presentato con tutti i favori del pronostico agli Europei Indoor 2025 di atletica, accreditato dalla miglior prestazione mondiale stagionale nel salto in lungo (8.37 metri a Torun). Il 20enne laziale, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha staccato il biglietto per la finale che andrà in scena venerdì 7 marzo ad Apeldoorn (Paesi Bassi) ma ha litigato un po’ con la pedana della Omnisport Arena.

Il vice campione del mondo in sala, nonché argento continentale all’aperto, ha aperto la propria serata con un balzo da 7.95 metri, lasciando otto centimetri all’asse di battuta e dando l’impressione di volere semplicemente piazzare il salto per passare il turno. In occasione del secondo tentativo ha preso male la pedana ed è incappato in un nullo netto, senza abbozzare la chiusura. L’azzurro non ha poi eseguito la terza prova, perché a quel punto aveva già matematicamente staccato matematicamente il biglietto per l’atto conclusivo.

Il miglior italiano di sempre in sala non è riuscito a raggiungere gli otto metri che rappresentavano la norma di qualifica, ma al termine della gara è sembrato particolarmente tranquillo e tutto pare sotto controllo in vista della lotta per le medaglie. Mattia Furlani, fresco vincitore della classifica generale del World Indoor Tour, ha concluso al quinto posto alle spalle del portoghese Gerson Baldé (8.11), dello spagnolo Jaime Guerra (8.07), del bulgaro Bozhidar Saraboyukov (8.05) e dello svedese Thobias Montler (8.00).

Ammessi alla finale anche il ceco Radek Juska (7.91), il macedone Andreas Trajkovski (7.85) e lo spagnolo Lester Lescay (7.81). Ricordiamo l’assenza del greco Miltiadis Tentoglou: il Campione Olimpico, del mondo e d’Europa ha dato forfait alla vigilia dell’evento a causa di uno stato influenzale, dunque non ci sarà l’atteso duello con Furlani dopo le grandi sfide della passata annata agonistica e il recente confronto di Torun vinto dal nostro portacolori.

Mattia Furlani ha poi commentato ai microfoni della Rai: “Ieri non si poteva provare la pedana, era tutto chiuso. La pedana è incredibile, la mia rincorsa è di 44.10. Il primo salto l’ho fatto per piazzarlo, nel secondo sono entrato fortissimo. Domani bisognerà cercare il giusto compromesso, salto dopo salto si migliora. Questa nuova rincorsa è un progetto a lungo termine, la sto capendo. Ogni volta che gareggio con Tentoglou è bellissimo: è il massimo che c’è in giro, per me ogni volta è una motivazione superarlo, non essendoci mi dispiace ma sono sicuro che tornerà più forte per le prossime gare. Io favorito? Ogni gara è a sé, può succedere di tutto: basta un salto e si può chiudere tutto“.