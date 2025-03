Atletica, Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo conquistano la finale agli Europei Indoor

Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo si sono qualificate alla finale del salto con l’asta agli Europei Indoor di atletica, incominciati oggi alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). La quasi 31enne laziale (spegnerà le candeline proprio sabato 8 marzo, il giorno in cui si disputerà l’atto conclusivo), tornata in gara dopo aver valicato 4.70 metri a Clermont-Ferrand (miglior italiana di sempre al coperto), ha commesso un errore a 4.45, ma poi ha superato 4.55 metri al primo tentativo e si è così meritata il passaggio del turno con la quinta posizione del turno preliminare.

La serata non è stata eccezionale a livello agonistico per la 31enne veneta, finalista alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma è bastato centrare 4.45 al primo affondo per guadagnarsi il pass per la gara di dopodomani. L’azzurra ha litigato con l’asticella posta a 4.55, misura ampiamente nelle sue corde ma che in questa giornata di apertura della rassegna continentale al coperto è sembrata un vero e proprio muro.

Si sono meritate la finale con percorso netto (4.45 e 4.55 alla prima) le due grandi favorite della vigilia, ovvero la svizzera Angelica Moser e la slovena Tina Sutej (4.55), eguagliate dalla finlandese Elina Lampela e dalla ceca Amalie Svabikova. Rivedremo in gara anche la belga Elien Vekemans (4.55 alla prima dopo una sbavatura a 4.45) e la francese Marie-Julie Bonnin (4.55 alla seconda). Eliminata l’esordiente Virginia Scardanzan (4.30 alla prima, poi tre errori a 4.45).