Atletica, Giada Carmassi abbatte il muro degli 8”! Promossa con Di Lazzaro agli Europei Indoor

Giada Carmassi è diventata la quinta italiana di sempre a scendere sotto gli otto secondi sui 60 ostacoli, correndo in un brillante 7.98 nelle batterie degli Europei Indoor di atletica, incominciati stasera alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). La 30enne è uscita pimpante dai blocchi di partenza (0.132 il tempo di reazione) e poi si è prodigata in una bella danza tra le barriere, tra l’altro correndo in una corsia esterna.

L’azzurra ha offerto una prestazione tonica, chiudendo in seconda posizione alle spalle della fortissima polacca Pia Skrzyszowska (7.88 per una delle grandi favorite della vigilia) e davanti alla tedesca Marlene Meier (8.01): bisognava rientrare tra le migliori tre della propria batteria, oppure essere in possesso di uno dei quattro tempi di ripescaggio, per meritarsi la qualificazione alle semifinali.

La 30enne ha migliorato di due centesimi il personale siglato lo scorso 19 gennaio in Lussemburgo e poi accarezzato altre tre volte durante il mese di febbraio. La friulana si è inserita alle spalle di Veronica Borsi (7.94), Carla Tuzzi (7.97) e Marzia Caravelli (7.97), davanti a Luminosa Bogliolo (7.99) nelle liste nazionali all-time. Domani tornerà in pista per disputare la semifinale con il settimo accredito e ci sarà anche Elisa Maria Di Lazzaro, terza nella prima batteria con il tempo di 8.05 alle spalle dell’olandese Nadine Visser (7.89) e della finlandese Lotta Harala (8.00).

Nella seconda batteria ha dettato legge la svizzera Ditaji Kambundji (7.92) davanti alla tedesca Rosina Schneider (7.97) e alla danese Ida Beiter Bomme (8.01). Nella quarta si è invece imposta l’irlandese Sarah Lavin (7.93) precedendo la francese Laeticia Bapté (7.97) e l’austriaca Karin Strametz (7.99).