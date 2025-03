Skicross, Simone Deromedis si gioca la Coppa del Mondo: sfida totale con Wilmsmann e Howden

Simone Deromedis si presenterà a Idre Fjaell (Svezia) per provare a conquistare la Coppa del Mondo di skicross. Il fuoriclasse trentino, reduce dal sesto posto ai Mondiali in Engadina, occupa la terza posizione in classifica generale con 825 punti e si trova all’inseguimento del tedesco Florian Wilmsmann (850) e del canadese Reece Howden (838). Saranno questi tre atleti a contendersi la Sfera di Cristallo nelle due gare che andranno in scena in terra scandinava nel weekend del 29-30 marzo, precedute dalle qualificazioni di giovedì.

L’azzurro si trovava al comando della graduatoria con 99 punti di vantaggio prima dello sfortunato fine settimana di Craigleith, dove ha picchiato la schiena sulla neve nei quarti di finale di gara-1 e non ha poi nei fatti potuto prendere parte al secondo appuntamento. Il nostro portacolori ha subito il sorpasso, ma il distacco dai suoi rivali è contenuto (25 lunghezze dal teutonico e 13 dal nordamericano), dunque può ancora recuperare. Tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche: ai Mondiali è apparso acciaccato (e nonostante tutto ha raggiunto le semifinali), vedremo se nelle ultime giornate sarà riuscito a migliorare ulteriormente la propria forma per la grande sfida finale.

Il quasi 25enne (spegnerà le candeline il prossimo 2 aprile) è salito sul podio in ben otto stagioni durante questa stagione (con tre vittorie nel massimo circuito internazionale itinerante) e proverà ad alzare al cielo quel trofeo mai vinto da un italiano in questa disciplina dello sci freestyle, cercando di emulare Federica Brignone (la generale di sci alpino), Flora Tabanelli (la generale nel park&pipe) e Maurizio Bormolini (la generale di snowboard) che hanno fatto festa nelle ultime settimane per quanto concerne le discipline invernali della neve.

Sul fronte femminile, invece, il duello sarà tra la svizzera Fanny Smith (916) e la canadese India Sherret (869), ma matematicamente è in corsa anche la nostra Jole Galli (terza con 781): la livignasca non è riuscita a brillare nella gara individuale dei Mondiali, ma in stagione ha vinto due gare e ha conquistato il bronzo iridato nella gara a coppie. L’azzurra proverà a regalarsi soddisfazione in questo appuntamento finale, cercando di difendere il piazzamento nella generale dagli assalti della tedesca Daniela Maier (765), della francese Marielle Berger Sabbatel (749) e della canadese Marielle Thompson (744).