Deromedis prende un pugno in faccia a Gaellivare! Scorrettezza francese, Naeslund e Howden vincono la Coppa del Mondo di skicross

A Gaellivare (Svezia) è andata in scena la penultima gara della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle ormai giunta alle battute conclusive di questa intensa annata agonistica. Simone Deromedis si era presentato forte del miglior tempo firmato in qualifica ed era partito a razzo nei quarti di finale, uscendo benissimo dalle strutture iniziali e dettando legge nei primi due intermedi, primeggiando con assoluta disinvoltura davanti ai tre avversari.

Nella parte conclusiva del tracciato, però, il Campione Olimpico di Milano Cortina 2026 ha dovuto fare i conti con le scorrettezze del francese Youri Duplessis-Kergomard: ha subito un sorpasso duro ma regolare, i due hanno ingaggiato uno spalla e spalla e poi il transalpino ha dato un pugno in faccia volontario all’azzurro! Gesto da censura, che ha portato alla squalifica del francese e che è costato la chiusura anticipata della gara per il nostro portacolori.

Il fuoriclasse trentino aveva dato l’impressione di poter battagliare concretamente per la vittoria sulle nevi scandinave e invece è stato escluso per l’atteggiamento scorbutico e irregolare di un avversario, così da quella serie sono stati promossi Federico Tomasoni e l’altro francese Nicolas Raffort). La gara è stata vinta dallo svedese David Mobaerg, davanti al canadese Reece Howden, al tedesco Kilian Himmelsbach e allo statunitense Tyler Wallasch.

Reece Howden ha così conquistato la Coppa del Mondo di skicross per la quarta volta in carriera dopo i sigilli del 2021, 2023, 2025. Deromedis ha conservato la seconda posizione nella generale appenda davanti a Duplessis-Kergormard. Quinto posto per Tomasoni, che ha primeggiato nella Small Final dopo essere uscito in semifinale alle spalle di Wallasch, Howden e Raffort.

La svedese Sandra Naeslund ha sconfitto la tedesca Daniela Maier al termine di un bel duello: l’icona indiscussa della specialità ha preso il comando nelle battute iniziali ed è riuscita a lasciarsi alle spalle la Campionessa Olimpica, legittimando il 42mo sigillo nel massimo circuito internazionale itinerante e la quinta Sfera di Cristallo in carriera dopo quelle alzate al cielo nel 2018, 2020, 2022, 2023.

Sul terzo gradino del podio è salita la canadese Hannah Schmidt, che ha preceduto l’altra padrona di casa Linnea Mobaerg. La nostra Jole Galli, reduce da un bel podio a Craigleith, ha chiuso al quinto posto, imponendosi nella Small Final davanti alla canadese Marielle Thompson, alla francese Marielle Berger Sabbatel e alla tedesca Veronikca Redder dopo essersi inchinata a Maier e Schmidt in semifinale. La Coppa del Mondo 2026 di skicross si chiuderà domenica 29 marzo con l’ultima gara a Gaellivare.