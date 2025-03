Skicross: Jole Galli esce subito nella gara-1 di Idre Fjäll. Fanny Smith vince la Coppa del Mondo

Esce di scena troppo presto Jole Galli in occasione della gara-1 di Idre Fjäll, ultimo atto del lungo circuito valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di skicross. La valtellinese ha dovuto salutare la prova al primo turno, anche a causa di una partenza non eccezionale che ha compromesso non poco la sua prestazione.

Nello specifico l’azzurra si è ritrovata nella stessa batteria dei quarti insieme alla Campionessa del Mondo Fanny Smith, all’altra elvetica Dietrich e alla cinese Een. Brutta l’uscita ai blocchi di partenza, dove l’atleta si è ritrovata subito in terza posizione senza avere la possibilità di recuperare. Un grande peccato, considerate le tante assenze in tabellone che avrebbero non poco favorito la nativa di Samedan.

A trionfare è stata Daniela Maier che, in big final, ha dominato in lungo in largo uscendo per prima dalla start session e mantenendo la testa della gara fino alla fine. Secondo posto invece per Courtney Hoffos, abile a recuperare una posizione in corsa, precedendo la fuoriclasse Fanny Smith che, con il terzo posto odierno, si è aggiudicata automaticamente la sfera di cristallo con una gara di anticipo. Chiude al quarto posto invece Marielle Berger Sabbatel, la quale ha perso terreno negli ultimi metri.

Nella classifica generale dunque Smith ipoteca la Coppa del Mondo con 976 punti. Secondo posto per India Sherret con 869, poi Maier a 865. Quarta posizione per Galli con 807. Domani, domenica 30 marzo, si disputerà la gara-2, ultima prova della stagione. L’obiettivo per Jole sarà quello di chiudere l’annata sportiva con il sorriso.