Simone Deromedis vince la Coppa del Mondo di skicross se…Le combinazioni dell’ultima gara

Domani si disputerà la seconda ed ultima gara di skicross in programma ad Idre Fjäll (Svezia), valevole per l’ultima tappa della Coppa del Mondo di sci freestyle 2024-2025: Simone Deromedis è in lotta per la vittoria in classifica generale con il canadese Reece Howden, ed il tedesco Florian Wilmsmann.

Al termine della prova odierna la classifica generale, alla vigilia dell’ultima gara, vede il canadese Reece Howden in testa con 938 punti, davanti a Simone Deromedis, secondo a quota 905, a -33, ed al tedesco Florian Wilmsmann, terzo con 866, a -72 dalla vetta ed a -39 dall’azzurro.

DEROMEDIS VINCE LA COPPA DEL MONDO DI SKICROSS SE…