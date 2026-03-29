IL SIGILLO DI PRIMAVERA! Simone Deromedis chiude la stagione con una vittoria a Gällivare: battuto Howden!

Si chiude con il botto la meravigliosa stagione dello skicross italiano, che si toglie la soddisfazione di portare ben due atleti sul podio nell’ultima competizione della Coppa del Mondo 2025-2026. Il campione olimpico Simone Deromedis, reduce dalla prematura eliminazione di ieri in gara-1 provocata dalla scorrettezza del francese Youri Duplessis-Kergomard, si è esaltato sulla pista svedese di Gällivare superando brillantemente i vari turni eliminatori e battendo soprattutto in finale il fuoriclasse canadese Reece Howden.

I due atleti più competitivi del circuito maggiore hanno dato vita ad un duello meraviglioso, con Deromedis che si è preso di forza la prima posizione in partenza riuscendo poi a respingere tutti gli attacchi di Howden e avendo la meglio sul nordamericano solamente al fotofinish per una stretta incollatura. Alle spalle della coppia di testa erano usciti di scena invece gli altri due finalisti Edoardo Zorzi (classificato terzo per aver percorso più strada rispetto al tedesco prima dell’incidente) e Kilian Himmelsbach, fuori gara dopo un contatto.

Simone Deromedis, già campione mondiale a Bakuriani 2023 e reduce dal titolo olimpico conquistato a Livigno, archivia così l’ottavo successo complessivo in Coppa del Mondo (il terzo della stagione) a 25 anni e si conferma per il secondo inverno consecutivo al posto d’onore nella classifica generale del massimo circuito internazionale di skicross dietro al canadese Reece Howden, che porta a casa la sua quarta Sfera di Cristallo. Oltre alla terza piazza di Zorzi (podio n.2 della carriera) l’Italia può sorridere anche per il sesto posto di un convincente Dominik Zuech, mentre Federico Tomasoni è stato eliminato agli ottavi di finale.

In campo femminile la padrona di casa svedese Sandra Naeslund ha collezionato il terzo sigillo consecutivo, legittimando ulteriormente la conquista della quinta Coppa del Mondo e raggiungendo la doppia cifra di vittorie stagionali (49 totali a livello individuale). Sul podio anche la francese Marielle Berger Sabbatel e la tedesca Daniela Maier in seconda e terza piazza, mentre l’italiana Jole Galli ha disputato una buona gara fermandosi in semifinale (dietro a Naeslund e alla svizzera Fanny Smith) prima di cadere nella Small Final venendo classificata ottava.