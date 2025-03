Simone Deromedis 2° nello skicross di Idre Fjäll, ma Howden allunga prima dell’ultima gara

Va in archivio la prima delle due gare di skicross in programma ad Idre Fjäll (Svezia), valevole per l’ultima tappa della Coppa del Mondo di sci freestyle 2024-2025: Simone Deromedis chiude secondo e si porta alla piazza d’onore anche in classifica generale, mentre la vittoria di giornata va al canadese Reece Howden, che balza anche al comando della graduatoria.

Termina 17° l’ex leader, il tedesco Florian Wilmsmann, mentre in casa Italia si registra anche l’ottavo posto di Edoardo Zorzi. In virtù di questi risultati la classifica generale, prima dell’ultima gara, prevista domani, vede il canadese Reece Howden in testa con 938 punti, davanti a Simone Deromedis, secondo a quota 905, a -33, ed al tedesco Florian Wilmsmann, terzo con 866, a -72 dalla vetta ed a -39 dall’azzurro.

Nella big final la vittoria odierna va al canadese Reece Howden, che precede Simone Deromedis, il quale deve accontentarsi della piazza d’onore, mentre completa il podio il padrone di casa svedese Erik Mobaerg, terzo, che la spunta sul fratello minore David, quarto.

Nella small final vince il tedesco Tobias Mueller, quinto, che anticipa gli elvetici Tobias Baur, sesto, e Ryan Regez, settimo, ed Edoardo Zorzi, ottavo. Esce negli ottavi di finale il tedesco Florian Wilmsmann, che grazie al pettorale numero 2, relativo al piazzamento nelle qualificazioni, ed al terzo posto nell’ultima heat riesce a rimediare quantomeno la 17ma posizione assoluta.