Giorgia Collomb, che occasione! L’oro ai Mondiali Junior le garantisce una gara in più…

Giorgia Collomb conferma il suo feeling speciale con i grandi eventi che mettono in palio le medaglie e vince l’oro in gigante ai Campionati Mondiali Junior di Tarvisio 2025. La diciottenne valdostana ha approfittato dell’uscita nella seconda manche della svizzera Sue Piller (leader a metà gara), completando due discese solide e conquistando con merito il titolo iridato juniores tra le porte larghe.

La giovane azzurra, già oro in gigante ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon 2024 e protagonista del clamoroso trionfo dell’Italia nel parallelo a squadre dei recenti Mondiali di Saalbach, arricchisce così ulteriormente la sua bacheca e a questo punto può sognare un’incredibile doppietta in vista dello slalom speciale previsto mercoledì 5 marzo.

Collomb nel frattempo si gode il titolo mondiale juniores, che le garantisce la qualificazione automatica in gigante per le Finali di Coppa del Mondo in programma a Sun Valley dal 22 al 27 marzo. La sciatrice di La Thuile avrà dunque una grande chance per confrontarsi con le migliori interpreti gigantiste in circolazione potendo partire con un pettorale non troppo penalizzante.

Alle Finali del circuito maggiore vengono infatti ammesse in linea di massima solamente le prime 25 nelle varie graduatorie di specialità, quindi la talentuosa italiana non dovrà fare i conti con l’abituale handicap legato al pettorale di partenza (oltre il 50) nella prima manche. A differenza delle gare normali di Coppa del Mondo, in quel di Sun Valley verranno però assegnati punti (anche per la WCSL) alle migliori 15 e non alle prime 30.