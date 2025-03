Collomb e tutte le campionesse del mondo juniores dell’Italia: chi ha sfondato e chi è sparita. Titoli anche per Brignone e Bassino

Giorgia Collomb prosegue il suo percorso di crescita e si aggiudica uno splendido titolo mondiale juniores in gigante, trionfando a Tarvisio un anno dopo le tre medaglie ai Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon 2024 e poche settimane dopo il clamoroso successo nel parallelo a squadre dei Mondiali di Saalbach (in cui è stata grande protagonista battendo in finale Wendy Holdener).

La diciottenne valdostana, già capace di entrare quest’inverno tra le migliori 20 in Coppa del Mondo sia in slalom che in gigante, entra così nel club delle sciatrici azzurre capaci di vincere almeno un oro ai Mondiali Junior. Una lista che comprende adesso 18 atlete, tra le quali figurano alcune figure di spicco dello sci alpino tricolore (come Isolde Kostner, Karen Putzer, Federica Brignone e Deborah Compagnoni) ma anche dei nomi finiti nel dimenticatoio dopo aver fatto fatica ad emergere nel circuito maggiore.

Restringendo il campo allo slalom gigante, Collomb è l’ottava italiana a laurearsi campionessa del mondo juniores in questa specialità dopo Deborah Compagnoni, Sabina Panzanini, Karen Putzer, Denise Karbon, Nadia Fanchini, Marta Bassino e Laura Pirovano. Le prime sei dell’elenco sono riuscite poi a vincere in Coppa del Mondo, mentre Pirovano è ancora alla ricerca del podio dopo la bellezza di undici piazzamenti tra il quarto ed il sesto posto.

Di seguito, in ordine cronologico, tutte le italiane ad aver trionfato ai Mondiali Junior di sci alpino: Paoletta Magoni (combinata 1982), Fulvia Stevenin (slalom 1983), Deborah Compagnoni (gigante 1987), Renate Oberhofer (slalom 1988), Sabina Panzanini (gigante 1991), Morena Gallizio (slalom e combinata 1993), Isolde Kostner (superG 1993), Karen Putzer (gigante 1996, gigante e superG 1997), Denise Karbon (gigante 1999), Nadia Fanchini (superG 2004, gigante e discesa 2005), Federica Brignone (combinata 2009), Elena Curtoni (superG 2011), Marta Bassino (gigante 2014), Federica Sosio (superG 2015), Laura Pirovano (gigante 2017), Sophie Mathiou (slalom 2021), Giorgia Collomb (gigante 2025).