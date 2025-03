LIVE Sci alpino, Prima prova discesa maschile Sun Valley in DIRETTA: si torna in questa località dopo 50 anni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Sun Valley, valevole per le finali di Coppa del Mondo 2024-2025 maschile di sci alpino. Inizia con le prove della discesa libera l’ultimo atto della Coppa del Mondo che torna a Sun Valley dopo un’assenza lunghissima. L’esordio della località dell’Idaho nella Coppa del Mondo di sci alpino fu il 13 marzo 1975 con il gigante femminile vinto dalla elvetica Lise-Marie Morerod davanti alla austriaca Monika Kaserer e alla francese Fabienne Serrata. Nella stessa giornata va in scena la gara tra le porte larghe anche al maschile con due azzurri sul podio. Il successo va al leggendario Ingemar Stenmark con distacchi abissali su Piero Gros (+2.98) e Gustav Thoeni (+3.23). Il 6 marzo 1977 le ultime gare su questa neve con il gigante femminile vinto da Lise-Marie Morerod davanti alla canadese Kathy Kreiner, mentre in terza posizione troviamo la statunitense Abbi Fisher. Nella medesima giornata il gigante maschile vede il classico successo di Ingemar Stenmark davanti al duo elvetico Christian Hemmi e Heini Hemmi.

Gli specialisti della velocità prendono le misure prima della gara su una pista sconosciuta, che può regalare ogni anno emozioni e spettacolo, in uno scenario particolare. La Bald Mountain è pronta ad ospitare le ultime gare di velocità della stagione. Un appuntamento attesissimo anche dai colori azzurri e soprattutto da Dominik Paris, che vuole confermare quanto di buono ottenuto nelle gare norvegesi di Kvitfjel con una doppia vittoria in discesa e SuperG. Assieme a Paris al via ci sarà sicuramente Florian Schieder, mentre per Mattia Casse, che si è infortunato al gomito a Kvitfjel, la presenza è ancora in forse.

I fari sono puntati sui grandi protagonisti della Coppa del Mondo, in particolare sullo svizzero Marco Odermatt che ha già in tasca la coppa del Mondo generale e quella di gigante. L’unico che può impensierire l’elvetico nella Coppa di specialità è il suo compagno di squadra Franjo Von Allmen che ha vissuto una stagione straordinaria, di consacrazione ad altissimi livelli

Attenzione anche agli altri grandi specialisti della velocità mondiale, l’austriaco Vincent Kriechmayr, quarto alle spalle di Paris nella coppa del Mondo di specialità dello scorso anno: su un suo exploit a Sun Valley sono riposte le speranze di evitare una stagione senza vittoria per la squadra austriaca in campo maschile. Occhio ai canadesi Cameron Alexander e James Crawford, gli altri svizzeri Justin Murisier, trionfatore a Beaver Creek e Alexis Monnay, gli statunitensi Bryce Bennett e Ryan Cochran-Siegle, terzo in Val Gardena, il francese Nils Allegre, che lo scorso anno ha disputato una grande stagione. e lo sloveno Miha Hrobat.

