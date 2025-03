LIVE Sci alpino, Prima prova discesa femminile Sun Valley in DIRETTA: inizia la sfida tra Brignone e Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Sun Valley, valevole per le finali di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Inizia con le prove della discesa libera l’ultimo atto della Coppa del Mondo che torna a Sun Valley dopo un’assenza lunghissima. L’esordio della località dell’Idaho nella Coppa del Mondo di sci alpino fu il 13 marzo 1975 con il gigante femminile vinto dalla elvetica Lise-Marie Morerod davanti alla austriaca Monika Kaserer e alla francese Fabienne Serrata. Nella stessa giornata va in scena la gara tra le porte larghe anche al maschile con due azzurri sul podio. Il successo va al leggendario Ingemar Stenmark con distacchi abissali su Piero Gros (+2.98) e Gustav Thoeni (+3.23). Il 6 marzo 1977 le ultime gare su questa neve con il gigante femminile vinto da Lise-Marie Morerod davanti alla canadese Kathy Kreiner, mentre in terza posizione troviamo la statunitense Abbi Fisher. Nella medesima giornata il gigante maschile vede il classico successo di Ingemar Stenmark davanti al duo elvetico Christian Hemmi e Heini Hemmi.

La classifica di Coppa del Mondo di specialità parla chiaro: prima Federica Brignone e terza Sofia Goggia, in mezzo la austriaca Cornelia Huetter. Quattro vittorie in totale in questa stagione per le due azzurre che sono sicuramente tra le principali favorite dell’ultimo atto della specialità che assegnerà la “Coppetta”. Per Federica Brignone potrebbe arrivare la conferma dalla matematica della conquista della Coppa del Mondo generale che la vede al comando con 382 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami che quest’anno ha fatto benissimo in SuperG, mentre è stata meno performante in discesa libera finora. Oltre a loro due fari puntati anche sull’austriaca Cornelia Huetter e su Emma Aicher che hanno vinto le due discese dello scorso fine settimana a Kvitfjel. Nella lotta per le il podio anche la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, alle americane Lauren Macuga e Breezy Johnson, campionessa del mondo di Saalbach.

Riflettori puntati ovviamente su Sofia Goggia, spesso sul podio nelle competizioni disputate nella velocità, ultime delle quali i SuperG di La Thuile in cui è stata terza e seconda. La bergamasca è ancora in corsa per vincere le classifiche di specialità di Coppa del Mondo di SuperG e discesa, e oggi prende contatto con la pista di Sun Valley. Oltre a Brignone e Goggia per l’Italia saranno al via Laura Pirovano, Marta Bassino, Nicol Delago e Nadia Delago.

