Sci alpino, Simon Maurberger dodicesimo nel primo slalom di Coppa Europa a Norefjell

Calato il sipario sul primo dei due slalom di scena a Norefjell, in Norvegia, tappa della Coppa Europa di sci alpino maschile. Sulle nevi scandinave, la gara tra i pali stretti ha sorriso all’austriaco Simon Rüland. Già in vetta alla classifica dopo la prima manche, Rüland ha completato l’opera e si è imposto con il tempo di 1:41.52.

Successo all’ultimo respiro, dal momento che l’austriaco è riuscito a mettersi dietro il padrone di casa, Theodor Brækken (campione iridato junior della specialità), per un solo centesimo. La top-3 è stata completata dallo svedese Fabian Ax Swartz, anch’egli vicinissimo al leader (+0.04).

Azzurri in evidenza nella run-1, con Tommaso Saccardi quarto e Simon Maurberg quinto e in lizza per le posizioni di vertice. Nella seconda manche, però, Maurberger si è dovuto accontentare della 12ma piazza 0.59, mentre Saccardi ha termina 18° a 0.98, dopo essere stato quarto nella run-1 (+0.33).

Sedicesimo posto, in rimonta nella seconda prova, per Edoardo Saracco, sedicesimo a 0.90, mentre Matteo Canins si è classificato diciannovesimo a 1,06 e Corrado Barbera ha concluso ventunesimo a 1.27. Più distanti gli altri rappresentanti del Bel Paese: Stefano Pizzato 30°, Federico Liberatore 33°, Filippo Della Vite 35° e Alessandro Pizio 37°. Domani è previsto il secondo slalom, ultima sfida prima delle finali di Hafjell.