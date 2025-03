A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist prove discese Sun Valley, programma, streaming

Si alza il sipario sulle finali di Coppa del Mondo a Sun Valley. Oggi sono in programma le prime prove cronometrate di discesa, sia maschile sia femminile. Sarà un primo test decisamente importante, anche perchè il Circo Bianco ritorna nella località dell’Idaho cinquant’anni dopo l’ultima volta.

In campo femminile c’è grande attesa per Federica Brignone e Sofia Goggia, che si giocano la coppa di specialità insieme all’austriaca Cornelia Huetter. In testa alla classifica c’è Brignone con 384 punti e appena dietro di lei ci sono Huetter (368) e Goggia (350). In gara per l’Italia saranno presenti anche Laura Pirovano, Marta Bassino, Nicol Delago e Nadia Delago.

Tra gli uomini è duello a distanza tra Marco Odermatt (super favorito) e Franjo Von Allmen per la coppa di discesa. Dominik Paris dopo essersi sbloccato a Kvitfjell prova il colpo anche a queste finali, con anche il sogno di provare a salire sul podio nella classifica di specialità. In gara ci sarà anche Florian Schieder.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, i pettorali di partenza della prima prova cronometrata della discesa maschile e femminile alle finali di Coppa del Mondo di Sun Valley. Non è prevista la dirette tv e neanche quella streaming. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO PROVE DISCESA SUN VALLEY OGGI

Giovedì 20 Marzo

Ore 18.00 Prima prova cronometrata discesa libera maschile Sun Valley

Ore 19.30 Prima prova cronometrata discesa libera femminile Sun Valley

PROGRAMMA PROVE DISCESA SUN VALLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST MASCHILE

1 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head

2 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

3 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

4 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

5 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

6 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

7 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

8 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

9 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

10 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

11 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

12 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

13 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

14 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

15 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

16 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

17 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

18 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

19 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

20 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

21 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

22 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

23 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

24 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

25 203243 ROESLE Felix 2005 GER Rossigno

STARTLIST FEMMINILE

1 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

2 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

3 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

4 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

5 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

6 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

8 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

9 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

10 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

11 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

12 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

13 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

14 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

16 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

17 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

18 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

19 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

20 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

21 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

22 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

23 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

24 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

25 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

26 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon