Brignone sogna il poker di Coppe a Sun Valley. Che sfida con Goggia in discesa, in gigante serve rimontare

La Coppa del Mondo di sci alpino è arrivata al suo ultimo atto, le finali di Sun Valley. In campo femminile l’Italia ha da pochissimo festeggiato la conquista della sfera di cristallo generale di Federica Brignone, che ha potuto coronare questo traguardo proprio a casa sua a La Thuile, con anche la meravigliosa vittoria in superG. La valdostana, però, non ha assolutamente finito i suoi obiettivi, perchè Brignone può rendere questa stagione ancora più storica, visto che ha la possibilità di vincere in totale quattro coppe. Brignone infatti arriva negli Stati Uniti da leader della classifica di discesa e superG, mentre in gigante le basta la vittoria (è super favorita) per agguantare il primo posto anche in questa specialità.

Si parte dalla discesa e la cancellazione della gara di La Thuile ha rimandato completamente la contesa a Sun Valley. Brignone va a caccia della sua prima coppa di discesa della carriera ed è al comando con 384 punti. Appena dietro di lei ci sono Cornelia Huetter (368) e Sofia Goggia (350) pronte a lottare fino alla fine per conquistare la sfera di cristallo. Soprattutto la bergamasca vorrebbe mettersi in bacheca la quinta coppa di discesa della carriera, ma è praticamente obbligata a vincere per sperare.

Dalla discesa si passa al superG, dove i punti di vantaggio di Brignone sono ancora meno rispetto a quelli in discesa. Infatti la valdostana precede di appena 5 punti Lara Gut-Behrami dopo aver effettuato il sorpasso proprio con la vittoria di La Thuile. Sarà uno scontro clamoroso in quel di Sun Valley, un duello emozionante dove conterà solamente stare davanti alla rivale.

Non è ancora finita per Brignone, che proverà a prendersi anche la coppa di gigante. Federica non avrà il pettorale rosso di leader della specialità, perchè negli Stati Uniti da leader ci arriva Alice Robinson, che difende venti punti di vantaggio (520 a 500) su Federica, che in caso di ennesima vittoria alle Finali metterebbe al sicuro anche questa coppa di cristallo. La valdostana è la super favorita tra le porte larghe in una stagione che l’ha vista vincere ben cinque volte contro la sola di Robinson, ma con l’azzurra che paga clamorosamente i tre zeri a Killington, Kranjska Gora e Kronplatz.

Brignone ha fatto sapere che correrà anche in slalom, ma sarà quasi un divertimento per l’azzurra. Tra i rapid gates la favorita per la vittoria è Mikaela Shiffrin, ma l’americana non potrà vincere la coppa di specialità. In lizza ci sono quattro atlete, con l’attuale leader, la croata Zrinka Ljutic (515), che dovrà vedersela dall’assalto della svizzera Camille Rast (474) e dell’austriaca Katharina Liensberger (464). La matematica tiene in gioco anche la svizzera Wendy Holdener (419), ma deve vincere e sperare nella clamorosa debacle delle tre avversarie appena citate.