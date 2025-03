E’ il tecnico della Smi Roma Giuseppe Cuccarini l’ospite di questa sera di Volley Night con Simona Bastiani, Enrica Merlo e Paolo Cozzi. Il rammarico per la retrocessione e la speranza legata alla finale di ritorno di Cev Cup per la squadra romana. Si parla di playoff, con gara1 dei quarti sia tra gli uomini che tra le donne e di Europa con le Coppe che stanno entrando nella fase decisiva. In diretta dalle 21.30