LIVE Olimpia Milano-Barcellona, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per i play-in

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 32° turno di Eurolega 2024-2025 tra Olimpia EA7 Emporio Armani Milano e Barcellona. Con tre turni alla fine della stagione regolare, è del tutto superfluo rimarcare quanto questo confronto sia di importanza capitale per i play-in.

All’andata l’EA7 si era imposta in terra catalana per 81-94, e anche questa volta la squadra biancorossa ha tutto l’interesse a cercare di forzare un altro successo per avere una situazione che, nelle ultime due giornate, può essere aperta a tutto. Milano è a quota 16-15, il Barça a 17-14, e dalla quinta alla dodicesima posizione tutto è ancora possibile.

Situazione infortuni in evoluzione da entrambe le parti: a Milano, oltre a Josh Nebo, mancherà Fabien Causeur per problemi alla schiena occorsi nel finale di partita al WiZink Center di Madrid. Tanti i problemi, invece, in casa Barça, aumentati dal fatto che Chimezie Metu si è rotto il tendine d’Achille terminando qui la stagione, mentre Vesely tornerà in aprile. Uno sguardo va anche ai record delle due squadre: Milano 9-6 in casa, Barcellona 7-8 fuori.

Così Ettore Messina alla vigilia: “Affrontiamo una squadra esplosiva in attacco grazie alle sue guardie e all’energia di un giocatore come Jabari Parker per fare un esempio. Contro questo tipo di squadra, presentare una difesa all’altezza del livello della competizione dell’importanza che riveste una partita probabilmente decisiva, è essenziale per aumentare le chance di imporsi“.

La palla a due di Olimpia Milano-Barcellona verrà alzata alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!