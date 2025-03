Basket, la Virtus Bologna cede a Belgrado contro la Stella Rossa dell’ex Teodosic in Eurolega

La Virtus Bologna non riesce ad invertire la rotta in Eurolega! I bianconeri escono battuti nettamente dalla trasferta di Belgrado contro la Stella Rossa per 88-52 nella trentunesima giornata della regular season 2024-2025, in un match mai in discussione per i balcanici, con la squadra di coach Ivanovic che non riesce ad interrompere la striscia positiva di sette sconfitte consecutive – l’ultima gioia europea risale ad oltre due mesi fa con il successo esterno contro il Bayern Monaco.

Dejan Davidovac trascina i suoi con 17 punti, insieme a Filip Petrusev autore di 16 punti e Codi Miller-McIntyre che chiude la sfida con 11 punti – 3 punti e 6 assist per l’ex Milos Teodosic, con 13 punti di Tornike Shengelia e 12 di Will Clyburn ultimi ad arrendersi tra le fila delle V-nere.

La Stella Rossa esce benissimo dai blocchi con un parziale di 9-1 che costringe coach Dusko Ivanovic a chiamare time-out dopo neanche tre minuti di gioco. I padroni di toccano subito il +10 (11-1), con Shengelia e Cordinier che provano a scuotere la Virtus (15-8). Due canestri in fila di Filip Petrusev valgono il +11 (19-8), Dejan Davidovac che sale in cattedra poco dopo (25-11). La bomba di Isaiah Canaan chiude il primo quarto sul 28-11 in favore della Stella Rossa.

Nella seconda frazione i serbi non alzano il piede dall’acceleratore e continuano ad incrementare il margine toccando il +20 col piazzato di John Brown III (33-13), con il duo Canaan-Santos che allunga il parziale (38-13). La Virtus Bologna non riesce ad avvicinarsi, con Akele e Shengelia che accennano ad una timida reazione (40-17). 3/3 di Kalinic in lunetta per il +28 (45-17), con Polonara e Clyburn che rosicchiano qualche punto (45-23). Un libero di Petrusev ed un piazzato di Miller-McIntyre valgono il 51-27 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa il copione del match non cambia, con la Stella Rossa che continua a macinare punti e a ritoccare costantemente il massimo vantaggio: uno scatenato Filip Petrusev segna il canestro del +31 (58-27), con le V-nere che non riescono a contenere l’attacco dei biancorossi. Will Clyburn interrompe il digiuno offensivo bianconero dopo quasi 4’ (60-30), con Shengelia che cerca di rendere meno pesante il passivo (62-34). I padroni di casa ribattono colpo su colpo senza concedere possibilità di rientrare agli avversari, con Isaiah Canaan che spara la tripla del 69-37 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Nel quarto conclusivo la Virtus Bologna cerca di onorare l’impegno fin in fondo, con il duo azzurro Akele-Pajola che riporta i bolognesi sotto i trenta punti di svantaggio (71-47). Nemanja Nedovic brucia la retina dall’arco (74-47), emulato poco dopo da Giedratis e dall’ex di turno Milos Teodosic (81-48). Matt Morgan e Nicola AKele mettono a segno i canestri finali per la Virtus Bologna (86-52), con i liberi di Yago Dos Santos che fissano il punteggio sul 88-52 con cui la Stella Rossa vince nettamente la sfida e rimane in corsa per un posto ai playoff di Eurolega!