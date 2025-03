Basket, Milano ospita il Barcellona con un solo risultato possibile

Doppio turno di Eurolega questa settimana e domani sera torna in campo l’EA7 Emporio Armani Milano che all’Unipol Forum di Assago ospita gli spagnoli del Barcellona. Dopo il ko subito a Madrid ieri per i ragazzi di Ettore Messina non sono più permessi passi falsi e la corsa ai play-in passa dal vincere obbligatoriamente gli ultimi tre match della stagione regolare.

E il primo passo per riuscirci è entrare sul parquet con la giusta cattiveria agonistica, quella mancata contro il Real Madrid, con il primo quarto che ha condannato Milano. Ma, soprattutto, serve che tornino a dare il contributo che ci si attende da loro le tre stelle della squadra, quei Mirotic, LeDay e Shields che in Spagna ieri non hanno convinto al 100%.

Serve, poi, che Ettore Messina dia fiducia alla sua rosa, con alcuni giocatori tenuti ai margine negli ultimi turni, ma che quando sono scesi in campo – vedi il finale di match di ieri – hanno dimostrato di dare un importante contributo sia in attacco sia in difesa. Se non si trovano triple facili perché non inserire Armoni Brooks prima? Se in difesa si soffre troppo, perché tenere Stefano Tonut in panchina per 35’ prima di inserirlo?

Ma quella di domani è una sfida decisiva anche per il Barcellona. Che precede di una vittoria proprio Milano, ma ha perso malamente all’andata in casa e, dunque, un altro ko significherebbe venir superato dai meneghini in classifica. E il ko subito in casa contro il Bayern Monaco ieri è stato un brutto colpo, reso ancora più duro dall’infortunio di Chimezie Metu, che si è rotto il tendine d’Achille e non sarà disponibile probabilmente per il resto della stagione.