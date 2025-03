Basket, la Bertram Tortona soffre nel finale ma batte il Würzburg in Champions League

Terzo successo consecutivo per la Bertram Tortona nella seconda fase della FIBA Champions League! Dopo aver battuto di misura l’AEK Atene la scorsa settimana i piemontesi vincono in casa contro i tedeschi del Wurzburg Baskets per 80-74 nella sesta partita del girone I, con gli ospiti capaci di rimanere a contatto fino alla fine salvo cedere nel finale dove Tortona mantiene il sangue freddo. 16 punti di Kyle Weems e 15 di Ismael Kamagate decisivi per la Bertram, con 14 punti di Paul Biligha e 13 di Christian Vital. Per il Würzburg il miglior realizzatore è Jhivan Jackson con 31 punti, mentre Zac Seljaas chiude con 18 punti.

Partita subito dai ritmi accessi (5-4), con gli ospiti che mettono la freccia a metà primo quarto (7-9) prima di subire la pronta risposta della Bertram con Kuhse (10-9). Jackson e Gorham si ribattono a suon di triple (12-12), con Seljaas che riporta il Würzburg a +3 (12-15). Leonardo Candi accorcia per Tortona (14-15), con Paul Biligha protagonista con quattro punti consecutivi per il +3 (18-15). Mike Lewis II appoggia per il 18-17 che chiude la prima frazione.

Nel secondo quarto Derthona prende fiducia ed un piccolo margine sugli avversari (24-19), con Jackson che si carica la squadra sulle spalle ed accorcia per i tedeschi (26-25). Due triple in fila di Kamagate e Weems ristabiliscono il +3 per la Bertram (31-28), con Christian Vital che brucia la retina e tiene gli uomini di De Raffaele a +6 (36-30). Kyle Weems sale in cattedra con due canestri consecutivi per il 40-32 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa la Bertram continua ad imporre il proprio ritmo (45-37), con Kamagate che dalla lunetta porta i piemontesi in doppia cifra di vantaggio (47-37). Jhivan Jackson non ci sta e piazza sei punti per riportare il Würzburg a -3 (49-46), con Mintz dalla lunetta che completa la rimonta pareggiando i conti a metà quarto (50-50). L’asse italiano Biligha-Candi suona la carica e fa esplodere il PalaFerraris: la Bertram reagisce e torna a +7 (59-52), con Vital perfetto dalla lunga distanza per il +10 (62-52). Un’altra tripla di Vital ed un piazzato di Jackson valgono il 65-56 dopo 30′ di gioco.

Nella frazione conclusiva gli ospiti teutonici si rifanno sotto per il -7 (67-60), con coach Walter De Raffaele che ferma subito il gioco chiamando time-out. Kyle Weems segna, subisce il fallo e chiude il 2+1: Tortona batte un colpo, +8 (70-62). Tommaso Baldasso fa 3/3 in lunetta per il +11 (73-62), ma Zac Seljaas punisce la difesa italiana dall’arco (73-66). Il Würzburg prova a riaprire la partita rimanendo a solo sei punti di svantaggio (76-70) quando si entra negli ultimi 4′. Mintz va fin in fondo per il -2 (76-74), con Kyle Weems glaciale a cronometro fermo (78-74). Un tap-in di Paul Biligha fissa il punteggio finale sul 80-74 con cui Tortona esulta di fronte al proprio pubblico per un altro successo importante in Europa!