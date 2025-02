MotoGP, cosa è successo a Bagnaia e perché è stato danneggiato da Morbidelli a Buriram

Una giornata difficile per Francesco Bagnaia a Buriram (Thailandia), primo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Pecco ha faticato a trovare la quadra nel day-1 thailandese, non avendo un grande feeling in frenata e soffrendo forse anche il confronto diretto nel team con Marc Marquez, che invece ha iniziato in maniera molto positiva il week end.

E così, nel corso delle pre-qualifiche, si è venuta a creare una situazione non certo piacevole per Pecco. Gli ultimi minuti, come è consuetudine, sono dedicati all’attacco al tempo e il due-volte iridato della top-class ha dovuto fare i conti con due episodi poco fortunati.

Dopo aver realizzato il settimo tempo che probabilmente gli avrebbe permesso di entrare nella top-10 qualificante per la Q2 delle qualifiche di domani, il crono gli è stato cancellato perché completato con bandiere gialle, esposte per la caduta di Marco Bezzecchi (Aprilia).

Bagnaia è stato costretto, quindi, a rilanciarsi per un tentativo all’ultimo minuto e si è imbattuto nel traffico. Poco dopo il secondo settore, Pecco si è ritrovato in piena traiettoria Franco Morbidelli che ha rallentato davanti a lui, costringendolo a rialzare la moto e ad abortire il tentativo. Conclusione: Q1 per il centauro della Ducati ufficiale. Un gesto di stizza di Bagnaia nei confronti di Morbidelli c’è stato per il danno avuto in quel momento, ma il “Morbido” nella dinamica indica al piemontese la presenza di una bandiera gialla.

Pecco Bagnaia no pudo cerrar su vuelta rápida debido a que obstruido por Franco Morbidelli La maniobra está bajo investigación y pareciera que se viene una sanción para el piloto del VR46. pic.twitter.com/ssXZjDR2Xu https://t.co/PaeaoSVQnx — Nair Rodriguez ️ (@nairrodriguezok) February 28, 2025

Vedremo se ci saranno provvedimenti a danno del pilota italo-brasiliano della Ducati VR46, colpevole nel caso di impeding. Resta il fatto che Bagnaia dovrà iniziare le qualifiche dalla Q1, mentre a comandare le fila della graduatoria di oggi troviamo i due fratelli Alex e Marc Marquez.