MotoGP, Marquez fa paura nel venerdì di Buriram. Avvio da incubo per Bagnaia

Alex Marquez ha firmato il miglior tempo assoluto nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2025, primo round stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del team Gresini si è confermato in grande spolvero a Buriram dopo gli ottimi riscontri dei test invernali sulla sua Ducati GP24, portandosi davanti a tutti con l’ultimo time-attack del venerdì in 1’29″020 e candidandosi ad un ruolo da protagonista per il prosieguo del weekend asiatico.

Alex ha preceduto di 52 millesimi il fratello maggiore Marc, autore di un venerdì molto incoraggiante sia sul giro secco che a livello di passo con gomme usate in sella alla Ducati GP25 del team factory. Terza posizione a 242 millesimi dalla vetta per un altro iberico, Pedro Acosta con la KTM ufficiale, ma accedono direttamente al Q2 anche gli italiani Marco Bezzecchi (4° a 0.247 con l’Aprilia) e Franco Morbidelli (5° a 0.286 con la Ducati GP24), gli spagnoli Joan Mir (6° a 0.378 con la Honda) e Raul Fernandez (7° a 0.442 con l’Aprilia), il francese Fabio Quartararo (8° a 0.465 con la Yamaha), il rookie giapponese Ai Ogura (9° a 0.577 con l’Aprilia) ed il transalpino Johann Zarco (10° a 0.588 con la Honda).

Relegato in Q1 il tre volte campione del mondo Francesco Bagnaia, solo 13° a quasi sette decimi dalla testa, facendo fatica a trovare un feeling ideale con la sua Ducati ufficiale ed incappando in alcune circostanze sfortunate negli ultimi minuti della sessione tra bandiere gialle e traffico (è stato ostacolato da Morbidelli nel giro conclusivo), proprio mentre stava cercando di completare un buon time-attack per entrare agevolmente in top10.

Più lontani gli altri azzurri, tutti costretti ad affrontare domani il Q1: 15° un acciaccato Fabio Di Giannantonio (Ducati GP25), 16° Luca Marini (Honda), 19° Enea Bastianini (al debutto con la KTM) e 22° Lorenzo Savadori (Aprilia).

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP THAILANDIA MOTOGP 2025

1 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.020 23 23 337.5

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.072 26 26 0.052 0.052 336.4

3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.262 22 23 0.242 0.190 336.4

4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’29.267 19 20 0.247 0.005 338.5

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.306 22 25 0.286 0.039 335.4

6 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.398 21 23 0.378 0.092 332.3

7 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.462 20 20 0.442 0.064 334.3

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.485 23 27 0.465 0.023 335.4

9 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.597 22 23 0.577 0.112 335.4

10 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’29.608 20 25 0.588 0.011 333.3

11 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’29.681 28 28 0.661 0.073 337.5

12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.695 21 26 0.675 0.014 338.5

13 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.711 18 23 0.691 0.016 337.5

14 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.746 18 21 0.726 0.035 334.3

15 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.753 21 21 0.733 0.007 337.5

16 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.787 21 26 0.767 0.034 331.2

17 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.982 24 24 0.962 0.195 335.4

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.985 23 24 0.965 0.003 335.4

19 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.165 21 21 1.145 0.180 336.4

20 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.269 22 24 1.249 0.104 336.4

21 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’30.286 17 23 1.266 0.017 333.3

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’31.024 20 24 2.004 0.738 335.4