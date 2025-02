Bagnaia non è preoccupato: “Sono in Q1 per un errore della direzione gara. Il feeling c’è”

Francesco Bagnaia non va oltre un deludente 13° posto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2025, primo round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco, nonostante un passo abbastanza competitivo con gomme usate a Buriram, è incappato in un paio di episodi sfavorevoli nel momento in cui ha provato il time-attack per entrare in top10 e accedere direttamente al Q2.

“Stava andando tutto bene nelle pre-qualifiche, riuscivo a girare forte con le gomme usate. Il turno stava andando bene ma abbiamo aspettato forse troppo per il time-attack visto quello che è successo. Ma in generale era tutto nella norma, il tempo l’ho anche fatto ma mi è stato cancellato per un errore della Race Direction come mi è stato confermato“, spiega il tre volte campione iridato ai microfoni di Sky Sport.

“Hanno sbagliato a dare la bandiera gialla senza motivo, come mi hanno confermato anche loro. Non possono però ridarmi indietro il giro, nonostante sia stato un errore degli altri e questa è una cosa particolare a cui devo sottostare. Andiamo avanti. Passerò dal Q1 nonostante avessi il passo per stare in top10, ma ho avuto un po’ di sfortuna“, dichiara il piemontese del team ufficiale Ducati.

Sull’ultimo giro della sessione, in cui è stato ostacolato da Franco Morbidelli: “Mi sono arrabbiato per la situazione, però ne parleremo più tardi ed è un peccato. Diciamo che non ne è girata bene una negli ultimi 15 minuti. Oggi sono stati più gli episodi negativi, in ogni caso il feeling con la moto c’è e quando abbiamo girato a parità di gomme avevamo quasi lo stesso passo (si riferisce a Marc Marquez, ndr)“.