Moto2, Manuel Gonzalez domina il GP d’Italia. Rimonta da urlo di Vietti: da 16° a 2°!

Manuel Gonzalez domina in lungo e in largo la gara del Mugello e vince quasi in scioltezza il Gran Premio d’Italia 2026, settimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Secondo successo consecutivo dopo Montmelò per lo spagnolo del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, che archivia così l’ottava affermazione della carriera (la terza dell’anno) nella categoria e si conferma il favorito principale per il titolo.

Gonzalez ha inflitto distacchi siderali alla concorrenza, imponendo un passo devastante alla corsa dopo essere partito dalla pole position e limitandosi a gestire la situazione senza dover forzare più di tanto anche grazie al fatto che i suoi unici potenziali avversari in termini di ritmo erano bloccati nel traffico avendo bucato la qualifica. Stiamo parlando in primis di Celestino Vietti, autore di una rimonta straordinaria dalla sesta fila (16°) al secondo posto con la Boscoscuro del team SpeedRS.

Il pilota italiano, prodotto dell’Academy VR46, non è riuscito a effettuare un grande recupero al via, quindi è stato costretto a risalire progressivamente sorpasso dopo sorpasso commettendo peraltro anche un errore alla San Donato che lo ha rispedito dopo alcuni giri dalla nona alla quindicesima piazza. Vietti ha bruciato nella volata finale per il posto d’onore lo spagnolo Daniel Holgado e l’australiano Senna Agius, rispettivamente terzo e quarto. Undicesimo un discreto Tony Arbolino, mentre resta appena fuori dalla zona punti il terzo e ultimo azzurro Luca Lunetta in 16ma posizione. Domenica da incubo invece per il talento colombiano David Alonso, solo 18° ed in caduta libera.

Grazie a questa vittoria, Gonzalez consolida la sua leadership nella generale e può contare adesso su un margine di 34.5 punti su Guevara, 36.5 su Vietti, 51.5 su Agius, 64.5 su Holgado, 71.5 su Alonso, 77 su Ortolà, 80 su Lopez, 88.5 su Muñoz, 93 su Veijr e 98 su Arbolino.

CLASSIFICA GP ITALIA MOTO2 2026

1. Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) 35:12.315

2. Celestino Vietti (SpeedRS Team) +5.327

3. Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team) +5.462

4. Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) +5.479

5. Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) +7.568

6. Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) +9.987

7. Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) +10.952

8. Barry Baltus (REDS Fantic Racing) +15.463

9. Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) +16.428

10. Deniz Öncü (ELF Marc VDS Racing Team) +19.587

11. Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) +19.603

12. Adrian Huertas (Italtrans Racing Team) +20.302

13. Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) +22.233

14. Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team) +22.253

15. Zonta van den Goorbergh (Momoven Idrofoglia RW Racing Team) +22.874

16. Luca Lunetta (SpeedRS Team) +25.332

17. Sergio Garcia (ITALJET Gresini Moto2) +25.372

18. David Alonso (CFMOTO Aspar Team) +25.944

19. Alberto Ferrandez (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) +28.843

20. Daniel Muñoz (Italtrans Racing Team) +28.862

21. Unai Orradre (QJ MOTOR – GALFER – MSI) +35.661

NC. Ivan Ortola (QJ MOTOR – GALFER – MSI)

NC. Ayumu Sasaki (Momoven Idrofoglia RW Racing Team)

NC. Alex Escrig (KLINT Racing Team)

NC. Xabi Zurutuza (KLINT Racing Team)

NC. Aron Canet (ELF Marc VDS Racing Team)

NC. Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia)