Moto2, Jake Dixon firma la pole ad Austin, settimo Tony Arbolino

Si sono da poco concluse le qualifiche della Moto2, valide per determinare la griglia del Gran Premio delle Americhe. Sul circuito di Austin il più veloce è stato Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) con il crono di 2.07.432. Il centauro britannico, dopo le FP3, conquista anche la pole position in vista della gara di domani. Seconda posizione per lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact Team) con un ritardo di 0.250 dal leader.

Completa la top 3 il belga Barry Baltus (Kalex Fantic Racing). Quarta posizione per l’olandese Zonta VD Goorbergh del team Idrofoglia Racing GP con il crono di 2.07.790. Quinta piazza per l’iberico Aron Canet (Kalex Fantic Racing) che ha completato solo 3 giri ed ha anticipato il colombiano David Alonso (Kalex Aspar Team).

Primo italiano in griglia è Tony Arbolino (Boscoscuro Yamaha Pramac Moto2) che ha ottenuto il settimo posto con il tempo di 2.07.903. Ottava posizione per Marcos Ramirez (Kalex OnlyFans American Racing Team) che ha anticipato il ceco Filip Salac (Kalex VDS Racing Team). Conclude le prime 10 posizioni il turco Deniz Öncü (Red Bull Ktm Ajo).

Chiude in 18esima posizione il secondo italiano in griglia, Celestino Vietti (Boscoscuro Team HDR Heidrun) che non ha trovato la giusta qualifica per la gara. L’appuntamento per la Moto2 è domenica con la terza gara della stagione. Semaforo verde che scatterà alle ore 19:15 sul circuito di Austin, vedremo se Jaxe Dixon riuscirà a conservare il primo posto della qualifica.