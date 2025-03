Moto2, Jake Dixon si impone nella FP3 ad Austin. Top 5 per Tony Arbolino

Termina nel segno di Jake Dixon l’ultima sessione di prove libere valida per il GP degli USA, terza tappa del Motomondiale 2024 di Moto2 in scena questo fine settimana presso il circuito del COTA, in Texas.

Un vero e proprio dominio quello del centauro in forza alla ELF Marc VDS Racing Team, abile a fermare il cronometro a 2:21.158, rifilando +0.329 al compagno di squadra Filip Salac, secondo a +0.329 davanti alla Fantic Racing Lino Sonego di Aron Canet, terzo a +0.327.

Bene poi Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quarto a +0.480 precedendo il nostro Tony Arbolino che, in sella alla sua BRU CRU Parma Yamaha Moto2, si è attestato in quinta piazza con +0.546. Da segnalare poi la sesta pazza di Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2), il quale ha raccolto un ritardo di +0.795 piazzandosi davanti alla Red Bull di Deniz Oncu, settimo a +0.927.

Dentro i 14 infine Celestino Vietti (Team HDR Heidrun), il quale si è accomodato al docdicesimo posto con è +1.421.Le qualifiche si svolgeranno a partire dalle 19:45.