LIVE Moto2, GP Italia 2026 in DIRETTA: Vietti cerca la rimonta

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del Gran Premio di Italia, valido come settima gara del motomondiale di Moto2. Fari puntati sulla pista del Mugello, con l’italiano Celestino Vietti a caccia di una rimonta disperata dopo una qualifica sottotono.

Il pilota italiano in forza alla Speed RS si è infatti dovuto accontentare della sedicesima casella e sarà quindi chiamato ad una lunga risalita per poter incidere. La pole è invece andata a Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) precedendo l’OnlyFans American Racing Team di Filip Salac, secondo davanti ad Alex Escrig (KLINT Racing Team), terzo con uno scarto di 0.367.

Occhio anche a Daniel Holgado il quale partirà da una seconda fila condivisa con Collin Veijer ed Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2). Sarà costretto alla rincorsa inoltre Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), motivato a non perdere il treno con i migliori nella classifica piloti.

Il Gran Premio di Italia di Moto2 partirà alle 12.15, con OA Sport che vi propone la cronaca testuale della gara di Le Mans in Diretta e in Live, giro dopo giro! Buon divertimento a tutti!