Volley femminile, Novara strapazza Chieri nella gara-1 dei quarti di finale

Novara ha sconfitto Chieri per 3-0 (25-15; 25-20; 25-18) nella gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di volley femminile. Le Zanzare si sono imposte nel sempre sentito derby piemontese giocato di fronte al proprio pubblico del PalaIgor e il prossimo weekend avranno l’occasione per chiudere definitivamente i conti imponendosi in trasferta, mentre la Fenera sarà obbligata a dettare legge tra le mura amiche per meritarsi la bella di spareggio.

Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno preso le redini della partita con grande disinvoltura nei tre set e si sono imposti con scarti rilevanti, mostrando una maggiore caratura agonistica e facendo capire di avere qualcosa in più per meritarsi la semifinale da disputare contro la vincente di Conegliano-Vallefoglia. Il confronto tra la quarta e la quinta forza della regular season doveva essere il più equilibrato nella fase a eliminazione diretta, ma la partita di questa sera ha fornito indicazioni diverse.

Prestazione sopra le righe da parte di Taylor Mims (19 punti, 4 muri, 4 ace), in doppia cifra anche Mayu Ishikawa (15) e Lina Alsmeier (10). Alle ospiti non sono bastate Avery Skinner (10), Anne Buijs (10) e Lucille Gicquel (9).