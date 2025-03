Volley femminile, Milano scatenata! Travolto l’Eczacibasi nell’andata dei quarti di Champions. Egonu implacabile

La miglior Numia Milano della stagione travolge con un secco 3-0 da un’ora e un quarto uno spento Eczacibasi nella gara di andata dei quarti di finale di Champions e fa un passo avanti nella corsa alla final four di Champions League. Implacabili le ragazze di Stefano Lavarini che, in un’ora e venti demoliscono letteralmente la squadra turca, competitiva solo nella seconda parte del secondo set, ma l’Eczacibasi può cambiare volto per la gara di ritorno e dunque le lombarde dovranno fare attenzione perché non sarà facile andare a prendere i due set che servono per il passaggio del turno in terra turca.

Paola Egonu, premiata come MVP del match, ha giocato una partita di grande sostanza mettendo a terra 17 palloni e sfiorando il 60% di positività in attacco, ma tutta la squadra milanese ha giocato un grande match, tenendo altissimo il ritmo del gioco e andando a togliere in modo brusco e immediato le certezze della formazione avversaria, da Boskovic in giù.

È una Milano scatenata quella che scende in campo nel primo set con la formazione tipo. La squadra di Lavarini inizia forte, mette da subito all’angolo le turche, vola sull’11-6 e continua a macinare gioco, aumentando progressivamente il vantaggio fino al 23-13. La squadra turca prova a rimettersi in carreggiata, arriva fino al 24-18, ma ci pensa Sylla a chiudere con il punteggio di 25-18.

Nel secondo set sembra tutto facile per il Vero Volley, che parte ancora forte e mette a più riprese in difficoltà la formazione ospite riuscendo a portarsi sul 15-9. A questo punto si inceppa qualcosa in casa milanese, l’Eczacibasi inizia a forzare la battuta e a sbagliare molto meno, e la partita si fa equilibrata e anche spettacolare. Le turche tornano sotto sul 18-16, ma le padrone di casa ripartono di slancio e salgono sul 20-16. Non basta, perché la squadra di Boskovic, grazie a Gray, rimonta e pareggia a quota 22. Egonu riporta avanti Milano, poi è un muro di Kurtagic su Boskovic a regalare il break decisivo alle milanesi che chiudono con Egonu da seconda linea: 25-23.

Si riparte e Milano, come se nulla fosse accaduto, riprende a martellare da ogni parte del campo. Bene in battuta, in attacco, in difesa ed efficace a muro, la squadra di Lavarini incanala il terzo parziale sui binari giusti portandosi sul 12-5. Le turche, memori del set precedente, provano a riportarsi sotto ma si fermano sul 15-10, perché Milano non lascia loro scampo e, con un finale a senso unico, vince 25-14, mettendosi nella migliore condizione possibile in vista della gara di ritorno.

Per Milano spiccano i 17 punti messi a segno da Paola Egonu, 10 i punti di Danesi, 9 quelli di Kurtagic e Daalderop. Per l’Eczacibasi, 15 i punti di Boskovic, nonostante le polveri bagnate, e 11 di Gray.