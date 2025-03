Volley femminile, iniziano i playoff ed è subito incertezza con Novara-Chieri, derby con profumo d’Europa

È il weekend di gara 1 dei playoff scudetto nel volley femminile: inizia il percorso che decreterà la vincitrice del titolo e, inutile girarci attorno, sarebbe una grande sorpresa se questa non fosse Conegliano, che anche in settimana ha trovato il modo per far parlare di sé, recuperando da 3-14 nel terzo set sul campo del Resovia, aggiungendo un’altra perla alla sua stagione da 42 vittorie su 42 partite disputate finora.

La Prosecco Doc Imoco Conegliano inizia domenica alle 16.00 al PalaVerde il suo cammino ospitando Bergamo, che è arrivato un po’ con il fiatone alla conclusione della regular season, che l’ha vista a lungo occupare la sesta posizione. Cinque sconfitte consecutive nelle ultime cinque giornate per le bergamasche che però, con già la certezza in tasca di disputare i playoff, hanno avuto tempo proprio per preparare l’appuntamento più importante della stagione e cercheranno in ogni modo di mettere in difficoltà le dominatrici del campionato, che invece potrebbero essere un po’ distratte e pure stanche dopo l’impegno di Champions, che qualche energia fisica e mentale è sicuramente costato.

Il turno si apre però con una gara che può regalare spettacolo. Sabato alle 18.00 a Novara si affrontano le due squadre piemontesi qualificate per i playoff, Igor Gorgonzola Novara e Fenera Reale Mutua Chieri, in un remake della sfida dello scorso anno che promosse le novaresi. La squadra di casa arriva bella carica all’appuntamento con i playoff, con mezza finale di CEV Cup in tasca dopo la vittoria dell’andata con il Thy Istanbul e con la consapevolezza di potersela giocare con tutte le rivali. Chieri, invece, sta attraversando un momento non facile: gli infortuni hanno falcidiato la squadra di Bregoli, che è al passo d’addio, e mercoledì nell’andata della finale di Challenge le piemontesi si sono arrese al tie break a Roma, che dunque potrà affrontare la gara di ritorno con il favore del pubblico e del risultato della prima sfida.

Domenica alle 17.00, la Savino del Bene Scandicci, reduce dalla trasferta vincente sul campo del Budowlani Lodz nell’andata dei quarti di Champions League ma anche da due sconfitte pesanti nelle ultime due giornate di campionato, ospita al PalaWanny di Firenze la vera rivelazione di questa stagione, l’Europtek Busto Arsizio, che ha potuto preparare con calma questo appuntamento e cercherà di creare qualche grattacapo alle forti avversarie, che dovranno ancora una volta rivoluzionare la formazione rispetto a mercoledì e non potranno contare quasi certamente sulla centrale Graziani, uscita malconcia dal campo (problemi a una mano).

Completa il quadro la sfida delle 19.00, con la Numia Milano, reduce dal miglior match della stagione, che ha fruttato la netta vittoria casalinga contro l’Eczacibasi di Istanbul nell’andata dei quarti di Champions, che ospita la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che può affrontare a cuor leggero questa sfida con tanta voglia di ribaltare il pronostico dopo una stagione di belle soddisfazioni. Due sfide quest’anno fra le due squadre, entrambe concluse al tie break, entrambe vinte dalle lombarde in modo rocambolesco. Non sarà una passeggiata per la Numia.