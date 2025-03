Ciclismo, domani la Milano-Sanremo femminile. Longo Borghini e Balsamo sognano la vittoria

Domani la Milano-Sanremo si sdoppia. Non ci sarà solo la gara maschile, ma verrà disputata anche la prima edizione al femminile. Per la verità non è una prima volta in assoluto, visto che in passato si è disputata dal 1999 al 2005 la Primavera Rosa, che percorreva gli ultimi 120 chilometri della corsa maschile con dentro anche la Cipressa ed il Poggio. Dunque si tratta di un ritorno, ma per la prima volta con la denominazione che conosce tutto il mondo del ciclismo.

La corsa vivrà sullo stesso percorso di quella degli uomini e quindi anche le atlete vivranno lo scoppiettante finale tra Cipressa e Poggio. La grande differenza sta nella partenza, perchè la corsa prende il nome della Classicissima, ma in verità comincia da Genova per un totale di 156 chilometri. Da capire la strategia delle favorite, che potrebbero già dare battaglia sulla Cipressa per staccare le velociste. Chiaramente il Poggio è il trampolino di lancio per arrivare poi in via Roma a ranghi ristretti e giocarsi la vittoria.

L’Italia si gioca davvero delle carte molto importanti. Sicuramente Elisa Longo Borghini si presenta tra le favorite, con la piemontese che potrebbe giocarsi le sue carte proprio sullo strappo del Poggio, cercando di fare la differenza anche poi in discesa. In caso di arrivo in volata con un bel gruppetto ecco che Elisa Balsamo è pronta a dire la sua, proprio come fatto di recente al Memorial Alfredo Binda.

Uscendo dai confini azzurri non c’è alcun dubbio che il duello più scoppiettante potrebbe essere quello tra l’olandese Demi Vollering, vincitrice delle Strade Bianche, e la belga Lotte Kopecky, all’esordio stagionale proprio nella Classicissima. Tra le candidate alla vittoria anche le olandesi Lorena Wiebes e Marianne Vos, ma anche la polacca Katarzyna Niewadoma, l’americana Chloe Dygert e la francese Juliette Lebous.