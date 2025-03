Milano-Sanremo femminile 2025: il percorso ai raggi X. La Cipressa e il Poggio per il gran finale

Gli appassionati italiani, e non solo, potranno vivere un sabato di grandi emozioni con due corse che preannunciano spettacolo e grandi emozioni. Insieme all’edizione 2025 della Classicissima di primavera è infatti in programma la versione femminile della Milano Sanremo, competizione che prenderà il via poche ore prima di quella maschile.

La gara, partenza prevista sabato alle 10:40, prenderà il via da Genova per arrivare, dopo 156 chilometri, a Sanremo. Se si eccettuano i primi chilometri di gara le donne si misureranno sullo stesso percorso della corsa maschile (ovvero gli ultimi 137,7 chilometri) fino alla picchiata verso Via Roma che decreterà la prima vincitrice della rinata Classicissima.

Un tracciato in prevalenza pianeggiante si vivacizzerà nel finale proponendo, in rapida sequenza, cinque salite in una cinquantina di chilometri. Le prime tre asperità di giornata saranno il Capo Mele (1.8 km al 4,5 % con punte massime al 7%), Capo Cervo (1,7 km al 3,1%) e, infine, Capo Berta (2 km al 6,1% con punte al 9%). Il gran finale prevede ovviamente Cipressa (5.6 km al 4.1%) e Poggio di Sanremo (3.7 km al 3.7% con punte all’8% nel finale), prima dell’arrivo. Una volta terminata l’ultima scala mancheranno poco più di cinque chilometri alla conclusione: tre in discesa e un paio in pianura.

Ipotizzabile l’arrivo di un gruppo ristretto che si giocherà la vittoria sul suggestivo rettilineo di via Roma o, in subordine, l’arrivo solitario di colei che dovesse riuscire a staccare le rivali. Il campo partecipanti di assoluto livello mette a confronto le migliori esponenti del panorama internazionale, tutte pronte a darsi battaglia per iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro.

Prima favorita è l’olandese Demi Vollering, autrice fin qui di un inizio di stagione eccellente. L’alfiere della FDJ-Suez dovrà però guardarsi da una concorrenza decisamente agguerrita. La Team SD Worx – Protime, schiera la belga Lotte Kopecky, all’esordio stagionale, e l’olandese Lorena Wiebes. L’Italia affida le sue speranze ad Elisa Longo Borghini della UAE Team ADQ e a Elisa Balsamo della Lidl – Trek, recente vincitrice del trofeo Binda.