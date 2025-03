Giro di Catalogna 2025: Juan Ayuso beffa di centimetri Primoz Roglic a La Molina

Insolito arrivo in volata in vetta a La Molina. Terza tappa del Giro di Catalogna 2025 che vede primeggiare di centimetri Juan Ayuso: quinto successo stagionale per l’iberico della UAE Team Emirates – XRG, leader anche della classifica generale. Spettacolo nelle ultime centinaia di metri, con un antipasto di Giro d’Italia dove lo spagnolo, davvero performante in questo inizio di stagione, ha battuto Primoz Roglic per un soffio.

Quattro corridori hanno preso l’iniziativa nella prima parte di gara: Lorenzo Germani (Groupama – FDJ), il francese Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), l’olandese Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA) ed il lussemburghese Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma). Per loro vantaggio stabile, con il plotone che ha visto le squadre dei big a gestire la situazione.

L’ultimo a resistere alla rincorsa del gruppo è stato Armirail che ha tentato la sortita solitaria, raggiunto però in approccio dell’ascesa conclusiva. A dettare il passo nel plotone dei big è stato il nostro Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe). A 7 chilometri dal traguardo l’attacco a tre di George Bennet (Israel – Premier Tech), Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) e Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG). Successivamente a loro si è unito l’americano Sepp Kuss, ma il tentativo è stato raggiunto proprio in vista della volata finale.

Testa a testa tra gli uomini più attesi: Juan Ayuso e Primoz Roglic, con lo sloveno a lanciare lo sprint, l’iberico a scavalcarlo prima di cedere di schianto a pochissimi metri dal traguardo, resistendo però alla rimonta del capitano della Red Bull – BORA – hansgrohe che si è arreso al photofinish. Terza piazza per Mikel Landa (Soudal Quick-Step), a 2” di ritardo, poi Lenny Martinez (Bahrain – Victorious).