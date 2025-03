Volley femminile, pericolo turco per Milano nei quarti di Champions. Serve un successo pieno nell’andata in casa!

La doppia sfida decisiva per la stagione della Numia Milano è ormai alle porte: martedì 4 marzo, all’Allianz Cloud di Milano, la squadra di Lavarini affronterà l’Eczacibasi Istanbul, uno dei club di punta del volley turco, con in palio l’accesso alla Final Four di Champions League.

Le milanesi arrivano all’appuntamento dopo aver conquistato il secondo posto in campionato, ma anche dopo due finali perse contro l’inarrestabile Conegliano, in Supercoppa e in Coppa Italia. Nonostante queste delusioni, la squadra non intende arrendersi: c’è una forte determinazione a vincere il primo trofeo della storia del club, e la Champions rappresenta una delle due opportunità rimaste in questa stagione. In campionato, la Numia Milano ha vinto quattro delle ultime cinque partite, mentre in Champions League ha chiuso il girone al secondo posto, dietro al Vakifbank, per poi superare le tedesche dello Schwerin con due netti 3-0.

Di fronte, però, c’è una corazzata costruita per puntare al titolo in ogni competizione: l’Eczacibasi. Nonostante in patria occupi la terza posizione in classifica, è di fatto seconda a pari punti con il Vakifbank, anche se distaccata di sette lunghezze dal Fenerbahce, attuale capolista. La scorsa stagione, il club turco ha conquistato il titolo mondiale per club, mentre ha chiuso al secondo posto sia in campionato che nella coppa nazionale. In Europa, il cammino è stato impressionante: sei vittorie in sei partite nella fase a gironi, con 18 set vinti e solo uno perso.

La squadra è allenata dal turco Ferhat Akbas e schiera in cabina di regia Naz Aydemir, palleggiatrice nel giro della nazionale, classe 1990, arrivata lo scorso anno dal Türk Hava Yolları SK, mentre al suo fianco c’è Elif Sahin, 24 anni, proveniente dal Karayolları Spor Kulübü.

L’opposta è una delle giocatrici più forti e conosciute al mondo, la serba Tijana Boskovic, una vera bandiera della squadra turca, visto che indossa questa maglia da 2015, dieci anni esatti. La seconda opposta è italiana, Anna Nicoletti, in Turchia dal 2021, prima all’Aydın Büyükşehir Belediyespor. In Italia ex Brescia, Filottrano, Conegliano, Monza. In banda giocano la nazionale turca Hande Balandin, arrivata nel 2018 dal Galatasaray e una vecchia conoscenza del campionato italiano, la canadese Alexa Gray, 30 anni, ex Soverato, Casalmaggiore, Caserta, Scandicci, Busto Arsizio e Conegliano. In panchina ci sono la turca Yaprak Erkek e la statunitense Kathryn Boden.

Al centro, altre due vecchie conoscenze del campionato italiano, e in particolare delle lombarde che si trovano di fronte due ex: la statunitense Dana Rettke, fino allo scorso anno punto di forza proprio di Milano, e Jovana Stevanovic, arrivata lo scorso anno alla squadra turca dopo le stagioni in Italia, da Casalmaggiore a Scandicci, poi a Busto Arsizio e, appunto, Milano. In panchina siedono la turca Beyza Arici, all’Eczacibasi dal 2018, e Sinead Jack-Kisal, rappresentante di Trinidad e Tobago, arrivata nel 2022 dal Vallefoglia. Il libero titolare è Sibge Smnen Akoz, nazionale turca, con questa maglia dal 2016, affiancata da Tuna Aybuke Ozel, 22 anni, arrivata nel 2022 dal Sarıyer Belediyesi.